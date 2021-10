Des chasses traditionnelles d'oiseaux de nouveau autorisées dans plusieurs départements

Des chasses traditionnelles d'oiseaux sont à nouveau autorisées dans plusieurs départements français, selon des arrêtés publiés ce vendredi 15 octobre au Journal officiel.

Début août, le Conseil d'Etat avait annulé plusieurs autorisations de chasse avec des filets ou des cages, les jugeant non conformes "aux exigences du droit européen relatif à la protection des oiseaux". Cette fois, pantes et matoles - deux techniques traditionnelles - sont à nouveau autorisées pour capturer notamment l'alouette des champs dans une série de départements parmi lesquels : la Gironde, les Landes, le Lot-et-Garonne et les Pyrénées-Atlantiques. La pante est une technique qui comprend un double filet horizontal utilisé pour prendre les oiseaux lorsqu'on les a fait se poser à l'aide d'appelants. La matole est un piège à petit oiseau utilisé traditionnellement dans plusieurs départements du sud-ouest de la France. En picorant, l'oiseau déséquilibre parfois la tige de fer qui retient la petite cage et il se retrouve prisonnier.

Au total plus de 100 000 alouettes des champs pourront être capturées pendant la saison 2021-2022.

La Ligue pour la protection des oiseaux opposée à ces techniques

Dans un communiqué daté du 16 septembre, la LPO (la Ligue pour la protection des oiseaux) avait déjà annoncé que si ces arrêtés étaient publiés au Journal Officiel, elle demanderait "leur suspension immédiate devant le Conseil d'État". La Ligue indique que l'alouette des champs est classée en "préoccupation mineure" et le vanneau huppé en "quasi menacé" sur la liste rouge des espèces menacées de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) en France.