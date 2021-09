Des chasseurs Limousins vont manifester à Mont de Marsan contre les attaques visant leurs pratiques

Au moins 150 chasseurs de Haute-Vienne et une centaine de Corrèze participent à une mobilisation nationale ce samedi à Mont-de-Marsan. Ils dénoncent l'interdiction de certaines chasses traditionnelles et les attaques de plus en plus fréquentes dont ils se disent victimes.

Les chasseurs de la Haute-Vienne et de la Corrèze se mobilisent aux côtés de leurs collègues landais ce samedi, pour dénoncer l'interdiction de certaines chasses traditionnelles, sur décision du Conseil d'Etat. Les fédérations de chasse des deux départements ont ainsi affrété des cars au départ de Limoges et de Tulle, via Brive, pour aller manifester à Mont-de-Marsan. Ils ne digèrent pas l'interdiction de la chasse de l'alouette et de la grive à l'aide d'engins, prélude selon eux à d'autres attaques sur leurs pratiques

En Limousin, les chasseurs ne sont pas directement concernés par ces interdictions, mais ils se mobilisent "par solidarité et aussi parce qu'on n'est pas dupes non plus" précise David Murat, le directeur de la fédération de chasse de la Corrèze. "Les attaques se multiplient et petit à petit les opposants vont s'en prendre à d'autres modes de chasse, comme celle en Palombière, qu'on pratique en Corrèze." Le projet serait d'ailleurs déjà en discussion signale Robert Madupuy, le président de la fédération corrézienne. "On commence par les chasses traditionnelles pratiquées par un moindre nombre, pour après mettre la chasse en général dans le viseur." Il parle même d'un "travail de démolition de toutes les chasses."

Défense du bien-être animal contre défense d'un "patrimoine" rural

Les deux hommes jugent donc essentiel de se mobiliser et ils soulignent que la date choisie ne doit rien au hasard. Face aux arguments sur le bien-être animal, ils invoquent la défense des traditions et du patrimoine, justement en pleines journées du patrimoine. Plus globalement, les chasseurs estiment d'ailleurs que c'est tout un pan du monde rural qui est menacé avec les offensives des opposants sur les réseaux sociaux et qu'on commence aussi à ressentir "sur le terrain en Corrèze" assure David Murat.

"Ce qu'on fait est autorisé, la chasse n'est pas illégale" - David Murat, directeur de la fédération de chasse de la Corrèze

Selon lui, ces attaques restent encore minoritaires dans le département, mais elles se multiplient, particulièrement depuis le premier confinement, au printemps 2020. "On a de nouveaux habitants qui viennent avec une vision idéalisée de la campagne. Ils s'en prennent aux agriculteurs parce que le coq chante ou que les vaches mettent de la terre sur les routes et on a quelques cas de chasseurs pris à partie, parce que les gens qui viennent d'arriver considèrent qu'il ne faut pas chasser" s'insurge David Murat. "Mais ce qu'on fait est autorisé, la chasse n'est pas illégale" insiste-t-il.

Les chasseurs Limousins précisent que des pêcheurs et des agriculteurs se joignent à leur mobilisation ce samedi à Mont-de-Marsan. Ils annoncent aussi que d'autres manifestations sont déjà en préparation, pour défendre le monde rural en général.