Des chasseurs un peu trop "geek" verbalisés pour braconnage

Hérault, France

Quatre chasseurs ont été verbalisés mi-octobre : ils attiraient les oiseaux migrateurs à l'aide d'enceintes connectées. Leur terrain de chasse : une forêt à côté de Fontanes, dans le nord-ouest de l'Hérault, lieu de passage des palombes et des grives en migration.

Les grives semblent entendre leurs congénères, et arrivent en nombre", Vincent Tarbouriech, chef du service départemental à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage

"Les agents sont tombés des chasseurs qui utilisaient leur smartphone avec une application ou Youtube, et des enceintes connectées qui permettent de reproduire le chant des oiseaux", rapporte Vincent Tarbouriech, le chef du service départemental à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. "Cela permet évidemment d'attirer les grives qui sont de passage, qui semblent entendre leurs congénères et arrivent en nombre sur le site".

Les cinq fusils et les enceintes des chasseurs ont été saisis. Le parquet décidera des poursuites. Ils risquent au maximum une amende de 1500 euros, et un retrait de leur permis de chasse.