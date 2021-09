Des chasseurs replantent des arbres à Lasclaveries pour faire revenir les petits animaux

Alors que la réouverture de la chasse est prévue ce dimanche 12 août 2021 à 8h dans les Pyrénées-Atlantiques, ce vendredi des chasseurs ont présenté leur projet d'aménagement agro-écologique en faveur de la biodiversité. Ils ont co-financé cette initiative. Il s'agit de 300 plants, plusieurs centaines de mètres de haies composées d'essences mixtes pour voir pousser des petits fruits qui attireront la petite faune.

Perdrix, cailles, passereaux, lièvres, chevreuils, tous les gourmands auront sans doute envie de passer du temps dans cette haie qui s'étend sur 12 hectares. Les plants ont été réalisés il y a deux ans. On y trouve des chênes, des érables, des châtaigniers mais aussi du sureau et de l'alisier. Tout cela sur une haie recomblée pour faire revenir les petits mammifères et les petits oiseaux, un "héritage pour la génération future" comme le dit le propriétaire de la parcelle, Jean-Luc Grille. Ce projet à Lasclaveries s'inscrit dans un programme financé par les chasseurs à hauteur de 70.000€. Le week-end prochain, le samedi 18 septembre, les chasseurs prévoient de manifester à Mont-de-Marsan pour défendre la chasse traditionnelle et la ruralité.

La fédération de chasse des Pyrénées-Atlantiques compte 16.800 chasseurs, contre 20.000 les précédentes années. Sur la totalité, on recense 5.000 chasseurs de grand gibier.