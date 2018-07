Saint-Berthevin, France

Depuis le mois de juin, plusieurs chats errants (quatre ou cinq selon plusieurs témoignages) font leur besoin dans les maisons et les jardins de la rue d'Athènes à Saint-Berthevin. Un sujet qui irrite les habitants du lotissement, situé non loin du COSEC, d'autant que certains animaux seraient pucés ou posséderaient des colliers. Ces chats appartiendraient donc à des propriétaires.

"J'ai un petit coin pour des arbres aromatiques, c'est une litière"

Le matin en allant chercher son courrier, Jocelyne doit slalomer entre les crottes de chat. "On est obligé de les ramasser, ça fait pas propre. Dans mon jardin ça sent pas bon et c'est embêtant" admet la dame. Idem chez Samia. "J'ai un petit coin pour des arbres aromatiques, c'est une litière". Indécent, invivable. Les chats errants franchissent souvent le palier des maisons. "Un soir chez moi, j'avais mangé tard. En arrivant avec mon plateau dans la cuisine je me suis retrouvé nez à nez avec un gros chat. Donc j'ai tout lâché. Tout le monde a cru qu'un individu s'était introduit dans la maison" raconte Samia.

"Je me suis retrouvé nez à nez avec un gros chat" Copier

Sel, poivre, moutarde

Certains habitants ont pris le taureau par les cornes. Pour chasser les animaux, Daniel traite sa pelouse, avec de la moutarde, du sel et du poivre. Il faut dire que son jardin est un terrain miné par les crottes. "Les traces de moutardes ont brûlé ma pelouse. Les gens partent en vacances, et au lieu de mettre le chat à la SPA parce qu'ils ne veulent pas payer, et bien l'animal est lâché pendant une semaine" explique l'habitant. Daniel a alerté la mairie de Saint-Berthevin, en espérant qu'elle rappelle la réglementation aux propriétaires des chats en cas d'abandon.