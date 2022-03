Des chauffeurs VTC en grève à Paris pour dénoncer la hausse des prix du carburant

Ils estiment être les grands oubliés du plan de résilience de 400 millions d'euros destinés aux transports. Les chauffeurs VTC sont appelés à faire grève lundi et mardi pour dénoncer la hausse des prix des carburants. Ils en appellent à l'État et aux différents candidats à l'élection présidentielle.

Après avoir vu leur activité baisser durant le premier confinement en mars 2020, les chauffeurs VTC doivent désormais faire face aux hausses des prix des carburants. Les prix à la pompe atteignent des sommets : la semaine dernière, le litre de sans-plomb et de gazole est repassé au-dessus des 2 euros, selon les chiffres publiés lundi par le ministère de la Transition écologique.

Si les particuliers grincent des dents au moment de faire un plein, cela devient de plus en plus difficile pour les professionnels de la route et notamment les chauffeurs VTC qui ne bénéficient d'aucune aide spécifique. Pour faire entendre leur détresse et leur colère, ils étaient une cinquantaine réunis ce lundi place de la Nation, dans le 12e arrondissement de Paris.

Sur la place de la Nation, debout devant leur voiture, plusieurs chauffeurs brandissent les tickets de caisse des stations-service. "J'ai pris 30 litres ce matin et j'ai payé 67 euros", déplore Gad. À ses côtés, Karim se souvient d'un temps où il pouvait faire un plein "pour 90 euros, là ça me coûte 135 euros et j'en fais deux par semaine". Selon l'Intersyndicale nationale des VTC, le budget mensuel dédié à l'essence a augmenté de 450 euros.

Des courses parfois pas rentables

"Je travaille six jours sur sept et je me vois travailler 7/7 pour pouvoir être payé dignement"

Pour faire face à ces hausses, la plupart des chauffeurs ne font d'ailleurs plus de plein et préfèrent remplir leur jauge au jour le jour : "Je mets 20 ou 30 euros tous les deux jours", explique notamment Toufik. Comme beaucoup de ses collègues, il se plaint également du prix fixé à près de 75 centimes d'euro le kilomètre et réclame une meilleure prise en compte du temps passé à réaliser la course. "Si par exemple vous avez une course à prendre à la gare du Nord et qui va dans le 8e arrondissement, cela fait 3 kilomètres, mais vous les faites en 30 minutes et la course est payée à moins de 6 euros", explique Toufik. Pour s'y retrouver, il doit donc désormais se résoudre à ne plus accepter certaines courses. À chaque fois qu'il reçoit une demande de course, il doit calculer très rapidement ce que peut lui rapporter le trajet en prenant en compte "le temps [de la course] et la distance" à parcourir. Mais cela ne suffit pas, car Toufik estime avoir perdu en quelques mois 60% de son chiffre d'affaires et dit ne plus pouvoir payer ses charges. "Si je paye les charges, je vais faire quoi ? aller aux Restos du Cœur", s'interroge ce chauffeur.

"On est pas vu, pas écouté"

Face à ces situations, que les chauffeurs eux-mêmes qualifient de "détresse", l'Intersyndicale nationale des VTC en appelle à l'État. "On est une profession sinistrée", lance le secrétaire général du syndicat, Brahim Ben Ali. Il regrette l'absence d'aide spécifique aux chauffeurs VTC : "On n'a eu ni la détaxe du carburant, ni un chèque énergie pour nous aider", indique-t-il. Il pointe du doigt "la réponse du gouvernement qui est de nous dire d'attendre la remise de 18 centimes prévus par le plan résilience, mais ça ne suffit pas car il n'y a pas le blocage à la pompe". Le syndicat réclame donc une aide spécifique, ou bien le remboursement d'une partie de la taxe sur l'essence, la TICPE. Pour faire entendre leurs revendications, les chauffeurs VTC franciliens se donnent à nouveau rendez-vous ce mardi place Vauban, dans le 7e arrondissement. S'ils n'obtiennent pas gain de cause, ils envisagent de bloquer Rungis ou plusieurs autoroutes la semaine prochaine.