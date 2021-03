Des chefs avignonnais signent un menu dont les bénéfices sont reversés aux Restos du Cœur de Vaucluse

Les chefs de l'association "Avignon tu me régales !" passent derrière les fourneaux pour un menu solidaire, bio et local, vendu jusqu'à vendredi. Les bénéfices seront reversés aux Restos du Coeur.

Les meilleurs chefs cuisiniers d'Avignon sont solidaires avec les Restos du Coeur, dans la foulée de leur grande collecte nationale, le week-end dernier. À partir de ce mardi 9 mars et jusqu'à vendredi, les membres de l'association "Avignon tu me régales" s'installent derrière les fourneaux du food truck "le p'tit camion" pour proposer un menu complet, dont les bénéfices seront reversés aux Restos du Cœur de Vaucluse. Au menu : crémeux de potimarron, pot au phô de boeuf aux tagliatelles de légumes et tarte au citron meringuée en verrine.

Des chefs bénévoles et solidaires

Guilhem Sevin est le chef du restaurant Sevin, au pied du Palais des Papes à Avignon. Participer à cette opération, bénévolement, c'est pour lui une évidence en ce moment, vue la précarité grandissante en France. "Le week-end, je travaille avec des étudiants qui me racontent dans quelle situation ils se trouvent. D'habitude, on en s'en aperçoit pas forcément, on est dans nos restaurants, on n'a pas spécialement conscience de tout ça. Mais entre les témoignages des étudiants et ceux des bénéficiaires des Restos, on se dit 'je dois faire quelque chose'".

Le menu coûte 31 euros, dont cinq euros de consigne. Il ne vous coûtera donc que 26 euros si vous rapportez les bocaux utilisés comme contenants. Mardi 9 et mercredi 10 mars, rendez-vous place de l'Horloge, à Avignon. Jeudi 11 et vendredi 12, rendez-vous sur l'île de la Barthelasse, sur le chemin de halage. Attention, il n'y aura que 50 menus par jour !