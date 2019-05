Des chefs étoilés derrière les fourneaux pour la Banque alimentaire de Vaucluse

Avignon, France

Un risotto au coulis de langoustine et des fraises de Carpentras accompagnées de glace vanille.... Tout d'un menu gastronomique sauf qu'il n'était pas servi au restaurant ce vendredi 17 mai, mais à la Banque alimentaire de Vaucluse, basée à Avignon. Pour ses 35 ans, l'association organise des ateliers cuisine. Un camion équipé de casseroles, de vaisselle et de plaques électriques se déplace un peu partout dans les Banques alimentaires de France. L'objectif : montrer aux bénéficiaires et associations qu'il est possible de cuisiner de beaux et bons plats avec des produits de récupération.

Des chefs étoilés réputés à la Banque alimentaire de Vaucluse

Dans la Banque alimentaire d'Avignon, les mets ont été concoctés par trois chefs réputés de la région. Aux fourneaux, on pouvait retrouver Christian Etienne, Michel Meissonnier ou encore Philippe Parc, pâtissier de renom.

Christian Etienne détaille le menu : " On a fait des artichauts à la barigoule, des pois chiches en salade avec du cumin et du pesto..." Anne-Sophie, une bénévole de l'association savoure les mets des cuisiniers : " C'est bien de faire comprendre aux gens que les produits récupérés sont bons, ça permet d'éviter le gaspillage."

Ce jour-là, une centaine de bénéficiaires et bénévoles d'associations ont eu l'occasion de participer à ces ateliers.

1000 tonnes de denrées distribuées en 2018

"Le reste de l'année, nous avons _une bénévole en charge des ateliers cuisine_", indique Annie Paly, la présidente de la Banque alimentaire de Vaucluse. La volontaire se déplace dans les associations avec son four et suivant le même principe, apprend à cuisiner avec des produits de récupération.

Annie Paly rappelle au passage : " Nous avons distribué 1000 tonnes de denrées dans le département l'année passée." Soit 500 tonnes de moins qu'en 2017. "L'association recherche actuellement des bénévoles.

Une centaine de bénéficiaires et bénévoles d'associations du département a pu déguster les plats des chefs étoilés. © Radio France - Elsa Vande Wiele