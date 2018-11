Des chefs étoilés vont cuisiner pour les restos du cœur de Belfort

Pour la première fois, les restos du cœur du Territoire de Belfort organisent ce lundi soir un dîner gastronomique. Un dîner dont tous les bénéfices iront à l'association. Six grands chef de l'est de la France seront en cuisine, bénévolement.

Belfort, France

Les restos du cœur du Territoire de Belfort organisent un dîner gastronomique pour la première fois de leur histoire. Ça se passe ce lundi soir à la Miele d'Offemont (et c'est déjà complet). Le principe est simple: les 120 convives payent leur entrée 90 euros pour un repas organisé par six grand chefs de l'est de la France: Olivier Nasti chef du restaurant le Chambard à Kaysersberg: deux étoiles au Michelin, les chefs étoilés Philippe Zeiger, du Pot d'étain à Danjoutin, Olivier Prévot-Carme du Saint Martin à Montbéliard, Christian Pilloud, du restaurant Le Montplaisir à Chamesol. Seront présent également: Fabrice Piguet ou encore Eric Vergne pour la pâtisserie.

Chaque chef va concocter une partie du menu

"La gastronomie, c'est du partage, alors quand les restos me l'ont proposé je n'ai pas hésité" explique ainsi Philippe Zeiger. "Je connais tous les autres chefs et je sais qu'on va bien s'entendre en cuisine, là aussi c'est important". Chaque chef va donc concocter une partie du menu, bénévolement. Les produits, eux, sont fournis gratuitement ou presque par des artisans locaux, le service assuré en partie par des bénévoles des restos, et la décoration florale par le lycée Quelet de Valdoie: "Ça fait chaud au cœur de voir qu'on est pas seuls" explique Sylvie Feige, la présidente des restos dans le Territoire, "Nous espérons ainsi pouvoir financer près de 10 000 repas l'hiver prochain et ce n'est pas rien quand on sait que on a servi près de 120 000 repas l'an dernier et que nous nous attendons à avoir encore plus de bénéficiaires cette année".

Les inscriptions commencent d'ailleurs ce lundi pour les restos du Territoire de Belfort. La campagne d'hiver nationale doit commencer le 27 novembre prochain.