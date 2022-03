Des Cherbourgeois partent en Pologne pour aider les réfugiés ukrainiens

Alors que le nombre de réfugiés d'Ukraine a dépassé les deux millions selon les Nations Unies, des Manchois ont décidé de s'engager et d'aller en Europe de l'Est pour les aider. C'est le cas d'un couple de Cherbourgeois, Ludovic et Sigrid Leroux, qui ont lancé une page Facebook "Ukraine Express". "La page a été lancée jeudi dernier (3 mars), et dès le week-end, on avait déjà beaucoup d'allées et venues dans le garage", sourit Steve, le beau-frère. Cet Equeurdrevillais de 39 ans est lui-aussi engagé dans l'opération. Ce salarié d'Enedis a posé une semaine de congés pour partir. Car cette aventure humanitaire, elle est familiale. "On a même les enfants qui mettent la main à la pâte en allant chercher des cartons dans les commerces", confie Steve.

On avait envie de mettre du sens à nos vies, de se rendre utile. La société de mon beau-frère a mis à disposition des véhicules pour aller à Cracovie en Pologne. Il m'a demandé si j'étais chaud pour y aller : j'ai dit oui tout de suite - Steve

Un élan de solidarité débordant

Les cartons s'empilent dans le garage de Steve

Ludovic travaille chez Satelec, une entreprise spécialisée dans les travaux d'installation électrique basée à Viry-Châtillon près de Paris. Son patron a mis à disposition des véhicules et des chauffeurs pour aller en Pologne. Un premier camion de douze tonnes est déjà parti pour la région parisienne. "Je pars avec ma belle-sœur. On va faire une halte à Villedieu-Les-Poêles pour prendre des colis. Puis direction Viry-Châtillon. Jeudi matin, on part pour Cracovie", souligne Steve. Au total, au moins quatre camions de 3,5 tonnes et un autre de douze tonnes doivent partir pour la Pologne.

2.000 kilomètres au programme, 19 heures de route. On va faire une halte sur l'autoroute pour dormir dans les camions. On devrait arriver vendredi matin en Pologne - Steve

Depuis le lancement de l'opération, "on est débordés par cet élan de générosité", souligne Sigrid. "On a des dons de partout : ce matin, j'avais encore des gens d'Avranches qui sont venus déposer des conserves. On a des collègues de Saint-Lô qui montent à paris avec un camion", explique Steve. En plus des habitants, plusieurs structures ont participé à cette collecte : Coup de pouce pour la vie, les Nounous ont du cœur, la mairie de Villedieu-Les-Poêles, ou bien encore des infirmiers libéraux. Le restaurant étoilé cherbourgeois Le Pily a également fourni six cartons pleins a craquer de couches, de médicaments et de soins d'urgence. Et des points de collecte ont aussi été mis en place au lycée Thomas-Hélye de Cherbourg : les dons doivent être récupérés ce mercredi matin.

