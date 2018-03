Des cherbourgeois se mobilisent pour aider une famille originaire d'Azerbaïdjan

Par Clémence Gourdon Negrini, France Bleu Cotentin

La famille est installée depuis un an et demi dans la Manche et a appris tout récemment que sa demande d'asile n'avait pas été acceptée. Un véritable choc, tant pour eux que pour l'entourage qu'ils se sont créé. Professeurs et bénévoles se mobilisent donc pour venir en aide à cette famille.