Des chercheurs de Bordeaux viennent en Dordogne collecter la mémoire des ruraux

Laurent, le béret noir enfoncé sur la tête, est installé sur un fauteuil devant la cheminée de l'ancien bâtiment du XIXe siècle de la ferme de Parcot , à Echourgnac (Dordogne), village entre Ribérac et Mussidan. Le retraité de 72 ans montre des objets d'un autre temps à l'universitaire assise en face de lui qui lui pose des questions faisant appel à ses souvenirs. Toutes ses réponses sont filmées : Laurent participe ce dimanche à un travail de collecte mémorielle sur le quotidien dans la Double dans les années 1960.

Le septuagénaire est notamment venu pour parler du système des commerces à l'époque. Il se replonge dans sa mémoire en regardant les marques de ses parents, qui tenaient autrefois la boulangerie d'Echourgnac. "Ce sont de petits morceaux de bois, avec le nom [écrit dessus]. Les clients présentaient la marque sur la contremarque et ils faisaient une encoche au couteau, raconte-t-il. Quand les marques étaient pleines, on comptait le nombre de pains et ma mère effaçait tout avec un couteau."

La mère de Laurent utilisait des marques pour compter les pains pris par ses clients dans les années 1960. © Radio France - Lisa Guinic

Quand les tracteurs ont remplacé les animaux de trait

Pascal, lunettes sur le nez et grosses chaussettes montantes aux pieds, est "un vrai rural", selon ses dires. Aujourd'hui, il a 70 ans mais ce dimanche il se remémore et décrit les changements de vie qu'il a vécu à l'arrivée des tracteurs dans les fermes, pour remplacer les animaux de trait. "C'est un quotidien, analyse après coup Pascal, mais c'est un quotidien qui ne m'appartient pas."

"Ce que je sais, ce n'est pas à moi, c'est pour les générations futures, poursuit l'ancien paysan. Ce que je vis et ce que j'ai vécu, il faut tous que nous le disions parce que c'est un patrimoine historique." C'est bien pour ce travail de mémoire que Corinne Marache, professeure d'histoire contemporaine spécialisée dans le monde agricole, et ses étudiantes de l'université Bordeaux Montaigne, réalisent ces entretiens. "C'est un saut dans le temps, s'amuse la chercheuse confirmée. L'histoire des petites gens, c'est aussi la grande Histoire."

Transmission entre le passé et le présent

"Cela permet effectivement de sauvegarder cette mémoire, d'une époque, des habitudes, des modes de vie, des anecdotes", éclaire-t-elle. Mais capter ces gestes du quotidien du passé va bien au-delà : "Ces entretiens permettent aussi une forme de passerelle, de transmission. L'idée est de les inscrire dans une forme de continuité." Elle prend l'exemple du témoignage de Pascal quand les machines ont remplacé les anciennes méthodes du monde agricole : "Aujourd'hui, certains passent du tracteur aux animaux de trait. Nous sommes quand même en pleine crise énergétique et ce sont des questions que l'on se pose."

Les autres enquêtes de ses deux étudiantes s'intéressent aux jardins potagers des paysans et aux petits commerces en milieu rural. "Ces deux thématiques sont des thématiques très fortes aujourd'hui, appuie Corinne Marache , en lien avec la crise environnementale et avec les questions de l'approvisionnement alimentaire." "Ces savoir-faire peuvent être source d'innovation, de réflexion, veut croire l'historienne, ou en tout cas nous permettent peut-être de ne pas refaire certaines erreurs." Les images captées ce dimanche seront accessibles à tous : elles seront versées aux archives départementales de la Dordogne.