Des chercheurs stéphanois révèlent que les crocodiles savent détecter la détresse dans des cris de bébés

Les crocodiles ne sont peut-être pas si insensibles qu'on le pense : ils seraient capables de détecter la détresse dans des cris de bébés ! que ce soit des bébés singes ou des bébés humains.

Ce sont des chercheurs stéphanois et lyonnais qui viennent de publier une étude (le 9 août) sur le sujet, dans le journal de la Royal Society.

L'étude a eu lieu dans un parc zoologique d'Agadir au Maroc. Les chercheurs ont diffusé des cris de bébés en direction des bassins aux crocodiles et plus les cris étaient des cris de détresse, plus les crocodiles réagissaient.

Mieux encore : non seulement le crocodile est donc capable de détecter de la détresse chez une espèce autre que la sienne, mais il serait même bien plus doué que l’homme, car il ne tient pas compte des mêmes critères.

Pour détecter de la détresse, l’homme se base en effet sur la hauteur du son, sur les aigus, alors que le crocodile est capable d’entendre le chaos dans la voix. "Fait intéressant, les caractéristiques acoustiques à l'origine de la réaction des crocodiles sont probablement des marqueurs de détresse plus fiables que celles utilisées par les humains", écrivent les chercheurs.

"Ces résultats mettent en évidence que les caractéristiques acoustiques codant l'information dans les signaux sonores des vertébrés ne sont pas nécessairement identiques d'une espèce à l'autre", est-il encore écrit dans cette étude.

A l'AFP, le chercheur Nicolas Grimault explique que "cette acuité peut s'expliquer par le fait que les crocodiles sont des animaux à sang froid très économes de leurs mouvements et opportunistes, à la recherche de proies en situation de faiblesse. Plus un animal est en détresse, plus c'est une proie facile". Il est donc essentiel pour le crocodile de les détecter.