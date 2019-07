Des chevaux pour surveiller la baignade à Arc-sur-Tille

Arc-sur-Tille, France

Les chevaux doivent encore s'habituer à la base de loisirs d'Arc-sur-Tille, mais le poste de surveillance équestre est bien actif depuis le 9 juillet. Les six gendarmes ainsi que leurs montures assureront tout l'été la sécurité des baigneurs, et tenteront de prévenir les risques de vols ou encore les incivilités.

"La base de loisirs reste un lieu de détente, pas de tension. Mais l'espace est très large, il faut donc être mobile", explique Ludovic Rochette. Les chevaux sont une excellente solution qui a fait ses preuves, selon le président de la Communauté de Communes Norge et Tille. Le poste de surveillance à cheval est mis en place depuis huit ans.

En hauteur, le cavalier voit plus loin

La gendarme Marie Dussautoir, présente pour la quatrième année consécutive, est la cheffe du poste de surveillance cet été : "c'est très pratique pour voir de loin." Autre avantage, "la population vient plus facilement discuter avec les chevaux, et puis les enfants sont curieux. C'est positif, puisque c'est reconduit chaque année", estime-t-elle.

Marie Dussautoir, à gauche, est la cheffe du poste de surveillance équestre cette année © Radio France - Lucas Martin-Brodzicki

Pour Marine Claire, volontaire cette année, c'est une première à Arc-sur-Tille. Elle est passée par le Centre d'Instruction de la Garde Républicaine à Saint-Germain-en-Laye (78) et ne regrette pas son choix : "habituellement, je fais la sécurité routière. Généralement, on a le profil des méchants sur l'autoroute, avec les verbalisations pour excès de vitesse par exemple. La partie du métier pas forcément très agréable pour la population. Ici, on fait découvrir une autre facette de la gendarmerie aux gens. Et puis, ça permet de créer le contact plus facilement."

En période estivale, la base de loisirs d'Arc-sur-Tille peut accueillir entre 7 000 et 9 000 personnes par jour.