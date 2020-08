Des cheveux normands pour contenir la marée noire sur le littoral de l’île Maurice

Pourtant à des milliers de kilomètres du sinistre, une dizaine de coiffeurs normands se mobilisent contre la marée noire qui sévit actuellement sur les côtes de l'île Maurice. Grâce à l'association "Coiffeurs justes"(située dans le Var), ils envoient des sacs de cheveux pour contenir les quelques 1 000 tonnes de fioul déjà déversées dans l'eau, après le naufrage d'un bateau dans un lagon le 25 juillet dernier.

Parmi les salons normands participants à cette opération de solidarité, celui de Marion Canchel à Grémonville, près d'Yvetot, en Seine-Maritime. D'ici la fin de la semaine, elle va envoyer un sac d'un kilo et demi de cheveux, récupérés sur la tête de ses clients depuis le début du mois de janvier.

Le cheveu comme une éponge face aux hydrocarbures

Si la coiffeuse recycle les cheveux de ses clients depuis déjà 2 ans, son action va aider les Mauriciens face à la marée noire. "Le cheveu absorbe jusqu'à huit fois son volume de liquide. Il absorbe l'eau comme les hydrocarbures" souligne ainsi Marion Canchel.

Sur place, les cheveux sont en fait rassemblés dans des boudins, avec de la paille ou du plastique. Un geste pour l'environnement, simple et "un plus pour la profession" des coiffeurs. "C'est revalorisant. Les coiffeurs sont vus comme des gros pollueurs avec les tubes de couleurs et tous les produits que l'on met dans l'eau. Il est grand temps que tout le monde ait un déclic maintenant. Tous ensemble, on arrivera à quelque chose !" appuie Marion Canchel.

Un sac de coiffure d'un kilo et demi de cheveux, expédié cette semaine vers l’île Maurice © Radio France - Alexandre Lepère

10 centimes de plus par coupe

Séduits par l'initiative, tous les clients du salon de coiffure acceptent de donner leurs cheveux. Parmi eux, Jacques, qui attend que "la même chose soit faite dans les grands salons publics."

Le coût au passage est minime : pour compenser le prix de l'envoi des colis de cheveux, le salon de Marion Canchel a juste augmenté le prix de ses coupes... de 10 centimes ! Pour trouver le salon partenaire le plus proche de chez vous, rendez-vous sur le site de l’association des "Coiffeurs justes".