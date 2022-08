Des chèvres en visite auprès des résidents de l'Ehpad Marguerite Le Tillier à Poitiers

L'Ehpad Marguerite Le Tillier à Poitiers a reçu la visite ce mercredi de trois intervenantes hors du commun : des chèvres poitevines. Une initiative de l'établissement en lien avec un élevage des Deux-Sèvres pour apporter un moment de bien-être aux résidents.

Elles s'appellent Saturne, Siméone et Sidonie. Ces trois chèvres du Poitou, élevées par la ferme de Mel'Elie à Messé, dans les Deux-Sèvres, sont venus spécialement en visite dans l'établissement pour une mission de médiation animale : « Ce n'est pas ordinaire dans un établissement comme ça, mais ça change. Pour le moral c'est merveilleux, parce que c'est vivant » s'exclame Yvette, une résidente.

Un animateur de l'Association pour le développement et la défense de la chèvre poitevine (ADDCP) a accompagné les deux éleveurs dans la rencontre avec les résidents. - ADDCP

Les trois chèvres poitevines sont allées au devant des personnes âgées réunies sur le parvis de la résidence, dont la plupart étaient accompagnées par des membres de leur famille : « Ils adorent les animaux et ont besoin de sentir leur chaleur. On sait que les animaux sont sécurisants et apaisants pour eux » explique Andréa, venue voir son mari, résident dans l'établissement et atteint de la maladie d'Alzheimer.

Réactiver des souvenirs

Certains découvrent l'animal pour la première fois tandis que chez d'autres, c'est un retour en enfance : « Mon père avait des chèvres à la maison, ça nous ramène au temps ancien, c'est bien » commente Simone.

Ce n'est pas un hasard si ces animaux ont été choisis : « Il y a beaucoup d'émotion qui se manifeste avec les résidents car souvent, cela fait remonter des souvenirs assez anciens. Certains sont d'anciens chevriers retraités depuis longtemps. Nous sommes au pays de la chèvre donc beaucoup de gens ici ont des histoires avec elle, c'est sûr » explique Léopold, animateur de l'Association pour le développement et la défense de la chèvre poitevine ( ADDCP).

La rencontre s'est terminée par une dégustation de fromage, de chèvre bien évidemment.