Château-du-Loir, France

Tous les mardis et vendredis, l'unité de soins de longue durée de l'hôpital de Château-du-Loir voit la visite de Marie Cattier et de ses deux chiens, Musique et Puck. Deux toutous qui viennent se faire caresser par les patients âgés. Ces instants de convivialité sont très appréciés. "Quand les chiens sont heureux, ils nous adorent. Les chiens nous aiment bien", sourit Louis, âgé de 92 ans.

Les chiens nous marquent de l'affection. C'est déjà beaucoup pour nous", Louis

Du réconfort et de l'apaisement pour les patients

Le chien se contente de mettre les pattes sur le lit ou le fauteuil roulant des personnes âgées. Mais sa gentillesse crée un lien avec les patients. Les deux visites par semaine de Marie Cattier sont donc très attendues. "Il y en a quelques-uns qui me reconnaissent et qui sont très contents de me voir. Ça leur apporte du réconfort et de l'apaisement", témoigne-t-elle.

Musique se fait caresser par l'un des patients © Radio France - Jérôme Collin

Une aide appréciée par le personnel soignant

Et ces visites sont aussi bénéfiques pour les aides soignants de l'hôpital, qui ont des journées très chargées. "C'est du temps qu'on n'a pas forcément le temps de leur accorder nous. Et puis il y a une discussion qui se crée alors qu'on ne l'aurait peut-être pas eue s'il n'y avait pas eu le passage de Musique", assure Isabelle Terrasse, en charge de l'unité de soins longue durée.