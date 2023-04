Des chiens âgés en mal de famille d'accueil au refuge SPA de Belfort

Hooligan,10 ans, est un American Staffordshire terrier gentil, très sociable et très énergique.

Ils sont les doyens du refuge SPA de Belfort et auraient bien besoin de mener une retraite paisible ailleurs que derrière les barreaux. Huit chiens de toutes races, labrador, berger, American staff, terrier, cherchent une famille d'accueil pour finir leurs vieux jours et apporter une compagnie tranquille à des personnes acceptant leur âge : « S'ils ne sont pas adoptés, ils finissent leur vie ici. Cela arrive malheureusement, ,nous retrouvons des chiens qui sont morts dans leur box… Mais nous faisons tous pour que cela se passe différemment ! » encourage Michel Mouhat.

Enzo, un labrador de 11 ans cherche une famille d'accueil. © Radio France - Natacha Kadur

Le refuge reste propriétaire des chiens

Pour encourager des volontaires à accueillir ces seniors, le refuge garantit la prise en charge d'au moins 50% des frais vétérinaires, voire plus dans certains cas particulier. Il ne s'agit pas d'une adoption mais bien d'être famille d'accueil : « Ces chiens restent la propriété de la SPA, mais ils vont dans un foyer où ils vont pouvoir être dorlotés comme s'ils étaient adoptés. Cela leur permet de passer une fin de vie dans de meilleures conditions avec un peu plus d'attention. Ici nous avons 50 chiens et nous nous occupons de tous. » explique Michel Mouhat, président de la SPA de Belfort.

Ils ont parfois un peu plus de vécu, mais ne sont pas malades « Tout ce dont ils ont besoin c'est le gîte, le couvert et l'attention dont ils ont besoin. Un tout petit peu de promenade, mais pour certains chiennes comme Delikiz, la promenade se résume à faire 500 mètres et à revenir. » explique Michel Mouhat.

Delikiz est une vieille chienne, de race berger d'Anatolie, qui n'aspire qu'à un peu de paix dans un foyer tranquille. © Radio France - Natacha Kadur

Plusieurs visites à prévoir

L'association compte 8 chiens seniors qui auraient besoin d'un traitement de faveur dans un foyer aimant. Certains sont plus dynamiques et peuvent convenir à des personnes capables de les promener plus longuement, comme Bonsaï, un chien de chasse dont le maître est décédé.

Certains chiens seniors sont encore très dynamiques. © Radio France - Natacha Kadur

L'association invite les personnes intéressés à venir rencontrer les chiens, plusieurs fois si nécessaire, le temps que le lien se crée progressivement, et afin de s'assurer que ces animaux, parfois abandonnés plusieurs fois, puissent trouver un peu de répit dans leur dernière demeure.

L'association cherche également des bénévoles toute l'année pour du nettoyage, des tâches administratives ou pour des promenades.