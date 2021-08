Des chiens dans les locaux de l'Hôtel de Ville de Grenoble

Sandra Krief, conseillère municipale en charge de la condition animale accompagnée de Martine Villalta, coordinatrice à la mairie de Grenoble et Isha, son Yorkshire.

Sur la base du volontariat et avec l'accord de tous les collègues du premier étage, quatre chiens ont fait leur apparition à la mairie de Grenoble. Parmi eux Isha, un yorkshire de 7 ans et demi qui fait le bonheur de sa maîtresse, Martine Villalta, coordinatrice à la mairie de Grenoble. "Je l'emmène avec moi le matin, en général trois ou quatre jours par semaine. Il est tout content quand je prépare ses affaires et qu'il comprend qu'il va venir avec moi."

Le bien être animal en première ligne

Derrière cette expérimentation, la volonté de la part conseillère municipale en charge de la condition animale, Sandra Krief, d'améliorer le quotidien de nos fidèles compagnons à quatre pattes. "Nous vivons en ville et beaucoup d'entre nous sont en appartement. Laisser un animal seul toute une journée pendant que son maître est au travail peut être très contraignant. Ça peut leur paraître très long."

Avant de lancer cette expérimentation il a fallu mettre en place une réglementation, "à ce jour en France, je ne connais pas de municipalité qui a déjà accueilli des chiens. Il existe ici à Grenoble un règlement intérieur stricte avec des mesures à respecter, explique l'élue, L'accord des collègues est également nécessaire. Mon objectif c'est que cela continue jusqu'à la fin du mandat." Pour signaler les bureaux des personnes ayant un chien, un autocollant a été placé sur les portes. Avec un dessin de chien devant un ordinateur, il y est inscrit : 'Vous êtes dans un lieu ami des chiens'. " C'est important de le notifier pour toutes les personnes qui ont peur des chiens ou qui sont allergiques", rassure Sandra Krief.

Un point d'étape sera fait au mois de septembre. L'expérience sera ensuite prolongée de neuf mois. Si elle est concluante, la conseillère municipale espère pouvoir l'étendre à la totalité de l'établissement et, pourquoi pas, créer l'engouement dans d'autres villes françaises.