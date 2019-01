Des chiens de laboratoires proposés à l'adoption à Cabourg

Cabourg, France

Ils sautent sur le grillage du parc où ils sont enfermés depuis leur arrivée au refuge SPA de Cabourg (Calvados). 4 chiens de race Beagle, tous âgés de moins de 3 ans, visiblement contents de voir du monde. C'est la première fois en Normandie que des animaux provenant de laboratoires sont ainsi proposés à l'adoption. La démarche existe depuis 2005. C'est le groupement de réflexion et d'action pour l'animal (le Graal) qui le premier a noué des partenariats avec des laboratoires publics ou privés français. Aujourd'hui ils sont plus de 70 à proposer à l'association des animaux bons à la retraite. Des chiens, des chats, mais aussi des chevaux, des oiseaux, rongeurs et autres primates. Tous en bonne santé, ils ont subi tous les tests médicaux et vétérinaires de rigueur.

Refuge SPA Cabourg (Calvados) © Radio France - Carole LOUIS

A Cabourg, ce sont 4 chiens Beagle qui ont rejoint le refuge SPA. Accueillis la nuit dans des cages chauffées, près desquelles attendent déjà une vingtaine d'autres chiens, et le jour dans le parc où on les habitue à marcher en laisse, ce qu'ils n'ont jamais appris. Comparables à des chiots dans leur comportement, ils devront également apprendre la propreté et la vie "familiale".

Danielle Barette, une adoptante © Radio France - Carole LOUIS

Des chiens vendus 250€ qui ont séduit une habitante de Ranville ( Calvados) , venue réserver l'un d'eux pour son petit fils.

Une adoption qui permet de faire une bonne action, adopter un animal, tout en faisant plaisir

Avant d'entamer leur nouvelle vie loin des laboratoires, ces chiens devront finaliser leurs contrôles auprès d'un vétérinaire.