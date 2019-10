Des chiens maltraités sauvés d'un élevage illégal à Gréolières

Gréolières, France

Les gendarmes et cinq associations de protection des animaux ont sauvé 12 chiens dont deux chiots. Les animaux vivaient dans un élevage illégal à Gréolières au dessus de Grasse. Le propriétaire, un homme d'une cinquantaine d'années, était déjà connu de la Justice et n'avait pas le droit de détenir des animaux pendant trois ans.

Un élevage insalubre

Les malinois, les samoyèdes et les spitz-loup qui vivaient dans son élevage n'avaient ni gamelles, ni croquettes, ni eau. Les chiens étaient attachés à des chaînes en métal, d'autres étaient dans une fosse. Tous ont été retirés de l'élevage et ont été répartis en familles d'accueil par les différentes associations qui ont participé à la saisie. L'association L'espoir des petites pattes en fait partie. C'est leur 15ème saisie depuis le début de l'année.

"On a l'impression d'être dans un bateau où il y a un énorme trou et on en finit plus. On a beau essayer, il y a toujours autant de maltraitance", explique Amandine, la présidente de l'association. Elle est d'ailleurs à la recherche de dons de particuliers ou d'entreprises pour les aider à sauver plus d'animaux. Pour donner, c'est ici.