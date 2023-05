Des chiens mobilisés pour détecter les fuites d'eau dans le pays d'Issoire

Le chien est le meilleur ami de l'homme... surtout pour l'aider à traquer les fuites sur le réseau d'eau du syndicat mixte du pays d'Issoire et de la banlieue sud de Clermont-Ferrand ! C'est l'expérience tentée par l'exploitant, Suez, du 22 au 26 mai. Deux épagneuls (Kilo et Denzel) et leurs maîtres-chiens (Lewis et Luke), tous venus d'Angleterre, sont envoyés sur le terrain pour trouver des problèmes sur les canalisations.

Kilo, l'un des épagneuls qui arpente, du 22 au 26 mai, le réseau du pays d'Issoire pour détecter des fuites. © Radio France - Pierre Pillet

Dans un vaste champ, mardi après-midi, Kilo s'arrête subitement : il signale une potentielle fuite. "Il se met au sol pour indiquer à son maître qu'il a localisé une odeur de chlore. Les chiens ont été dressés pour détecter une odeur de chlore dans l'eau potable," ce qui signifie qu'il y a probablement un dysfonctionnement, explique Hélène Guérineau, ingénieure chez Suez, en charge de la performance des réseaux de distribution.

Kilo, épagneul anglais, vient de repérer une odeur de chlore au-dessus d'une canalisation, ce qui signifie une fuite dans le réseau d'eau. © Radio France - Pierre Pillet

Une trentaine de kilomètres inspectés sur plus de 2.100

La récompense, pour Kilo, ce n'est pas un biscuit ou une croquette... mais le fait de pouvoir jouer à la balle quelques minutes. Pendant ce temps, les équipes de Suez font des prélèvements avec une sonde pour confirmer le problème.

Les équipes de Suez introduisent une sonde dans le sol pour confirmer la fuite sur le réseau d'eau. © Radio France - Pierre Pillet

En à peine 24 heures, trois fuites ont été relevées sur ce réseau qui fait plus de 2.100 kilomètres et dessert une centaine de communes. Ces chiens apportent une aide complémentaire selon Laurent Alquier, directeur d'agence Suez pour l'Auvergne : "Sur les conduites en PVC, où nos outils ont du mal à identifier les fuites, ils sont totalement adaptés, a fortiori en milieu rural, où nous avons des conduites très importantes. La recherche canine peut nous faire gagner du temps," explique-t-il.

Objectif : améliorer le rendement

Cette semaine, les chiens et leurs maîtres arpentent une trentaine de kilomètres. Les portions choisies sont celles où l'entreprise soupçonne des fuites, au vu des informations remontées par ses capteurs. Raymond Astier, président du syndicat mixte, explique que le réseau est à "75-76% de rendement. Si on peut l'améliorer, c'est une bonne chose. On a un contrat avec Suez sur 12 ans, au bout duquel on doit arriver à 78% de rendement," détaille-t-il.

Avec 20 à 25% de pertes chaque année, ce sont 2 millions à 2 millions et demi de mètres cubes d'eau qui partent hors du réseau, selon Raymond Astier.