Des chiens qui aboient trop fort à Gorron : "Le plus gênant ce sont les gens qui ne ramassent pas les crottes"

Y a-t-il trop de chiens qui aboient d'une manière intempestive à Gorron ? La mairie à en tout cas publié un avertissement dans le bulletin municipal du mois de septembre pour rappeler que les aboiements "peuvent porter atteinte à la tranquillité du voisinage quand ils sont anormalement longs". Bref, faire taire son toutou sinon c'est la réprimande, l'amende. Dans la petite ville du bocage mayennais, les habitants s'étonnent d'un tel avertissement comme a pu le constater France Bleu Mayenne.

La municipalité rappelle certaines règles de vivre ensemble dans le centre comme dans les quartiers pavillonnaires en recommandant aux propriétaires de "prendre toutes les précautions pour empêcher les animaux de troubler le voisinage par les aboiements" .

A la niche donc ! Couché ! Et si le bon toutou continue à l'ouvrir en grand, l'agent de surveillance de la voie publique de Gorron est en mesure de sanctionner en constatant les nuisances sonores et en dressant une amende pour tapage diurne et trouble anormal du voisinage, ça ne rigole plus, c'est très sérieux. Les aboiements de chiens répétés ou prolongés constatés sont passibles de 68 euros d'amende.