Des citoyens du Grand Besançon solidaires avec les migrants

Plusieurs familles venues des Balkans sont arrivées en Franche-Comté ces derniers jours. Face à la détresse de ces réfugiés obligés de coucher dehors avec des enfants en bas âge, un couple du Grand Besançon a décidé d'ouvrir sa porte à deux familles, l'une serbe et l'autre albanaise.

C'est une fois encore la preuve que la générosité n'est pas un vain mot en Franche-Comté. Des citoyens du Grand Besançon font preuve de solidarité avec les migrants. Plusieurs familles venues des Balkans (Albanie, Bosnie, Kosovo Macédoine ou Serbie) sont arrivées chez nous ces derniers jours. La situation de deux d'entre elles une famille d'Albanais et une autre de Serbes a particulièrement ému un couple du Grand Besançon.

Des enfants en bas âge dehors, ce n'est pas supportable" - Annick

"Nous on dort sous un toit, on a chaud on mange tous les jours. Voir des enfants en bas âge passer une nuit dehors, ce n'est pas supportable", explique Annick. Depuis vendredi 7 avril elle et son mari Bernard hébergent donc ces réfugiés. "Nos enfants sont partis donc nous avons de la place, il faut un peu s'organiser pour la douche, on partage des idées de repas. Ce n'est pas forcément simple, notre budget a explosé mais on s'en sort. Mais le plus inquiétant c'est les démarches, on appelle le 115 mais on se heurte à mur, les hébergement sont saturés. On nous conseille presque de ramener ces gens dehors pour accélérer les démarches", s'indigne Annick.

Altin Petrela, sa femme Esmeralda et ses quatre filles. "En Albanie, beaucoup d'enfants disparaissent en raison du trafic d'organes," explique-t-il. © Radio France - Dimitri Imbert

Père de famille albanais d'une trentaine d'années, Altin s'exprime en italien "Je suis venu en France pour que ma famille, mes enfants puissent avoir un futur. L'asile politique c'est la seule façon de survivre. En Albanie il n'y a pas de travail il n'y a rien. Et il y a beaucoup d'enfants qui disparaissent qui sont enlevés pour faire du trafic d'organes".

Malheureusement, leur hébergement ne pourra être que provisoire. Bernard se révolte : "Tant que l'Etat ne débloque pas des places d'hébergements supplémentaires, la solution c'est des coins improbables où ils vont passer la nuit. Avec toute l'insécurité qui va avec. Je trouve cette situation scandaleuse." Plusieurs autres familles de migrants avec également des enfants en bas âge sont installés depuis le début de la semaine sous le kiosque de la place Granvelle à Besançon. Une réunion est prévue à la préfecture du Doubs ce vendredi matin pour évoquer la situation de toutes ces familles.