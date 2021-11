Des citoyens se mobilisent à nouveau pour un Noël solidaire à Amiens

Noël c'est dans un mois et demi, mais ça se prépare déjà au sein d'un collectif de citoyens amiénois. Pour la deuxième année consécutive ils ont lancé une grande collecte de jouets pour les donner à des associations qui ensuite les remettent à des enfants de familles qui ont peu de moyens.

3 000 jouets reçus en 2020

Nathalie Lachambre, l'une des organisatrices espère faire aussi bien que l'année dernière. "On a reçu à peu près 3 000 cadeaux l'année dernière et on a pu en faire plus de 1 000 lots avec un ou deux livres et une peluche par exemple. Je pense que cette année ça va marcher encore mieux. Donner ça s'apprend et je pense qu'on a sensibilisé des gens qui depuis ont regardé dans leurs placards et on fait le tri."

La collecte s'étend jusqu'au 20 novembre prochain. Le collectif peut aussi venir récupérer les jouets chez vous. Vous pouvez vous renseigner en appelant le 07.72.50.30.93.