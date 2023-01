Des clients d'une assurance mobile dénoncent une "arnaque" dans l'Hérault

Attention à l'assurance que vous souscrivez si vous achetez un nouveau téléphone ! Depuis 2014, des centaines de personnes en France subissent des prélèvements bancaires importants et sans explication après avoir souscrit l'assurance de la SFAM (Société Francaise d'Assurances Multirisques), société renommée Indexia.

Les clients acceptent de payer une petite somme tous les mois pour être protégés en cas de vol ou de casse à l'achat du téléphone ou de l'ordinateur neuf. Au final, l'assureur leur ajoute ensuite des options sans leur consentement et leur retire des grosses sommes d'argent. Ceux qui ne font pas leurs comptes régulièrement le réalisent qu'après des mois. Impossible ensuite d'obtenir un remboursement.

Des victimes dans l'Hérault

Dans l'Hérault, comme partout en France, les victimes sont nombreuses. Et le scénario est toujours le même.

"C'est une arnaque" pour Romain Debarge, 41 ans, habitant du Crès. Il achète un smartphone en mars 2020 et souscrit une assurance casse à 7 euros par mois. "Je me suis dit que pour un achat neuf d'un téléphone qui coûte assez cher, c'est assez raisonnable. On ne sait jamais ce qui peut arriver."

La SFAM lui envoie ensuite des e-mails pour lui proposer des nouvelles options. Des messages qui tombent dans ses spams et qu'il ne voit pas. Si le client ne répond pas sous 30 jours, c'est considéré comme du consentement par l'assurance. C'est le cas de Romain. "Je me suis aperçu que j'étais sous contrat avec eux avec un pack téléphonie, un pack informatique, un bi pack. Ce sont des choses que je n'ai jamais demandées. Je n'ai jamais signé."

"Ils disent qu'ils vont rembourser, et ne le font jamais" - Romain, victime de l'arnaque de la SFAM

Les prélèvements bancaires s'accumulent. Romain ne consulte jamais ses comptes en ligne. Il préfère le papier pour calculer ses dépenses. Il ne réalise que deux ans après, l'été 2022, l'arnaque dont il a été victime.

"J'ai vu une quinzaine de prélèvements par mois de la part de la SFAM." Des retraits de 49,99 euros, 29,99 euros, 69,90 euros...

Environ 8 000 € au total. Premier réflexe, il appelle l'entreprise pour se faire rembourser. "À ce moment là, c'est le même blabla qu'ils sortent à chaque fois et à chaque client. Ils nous disent que le service facturation s'est trompé et qu'ils vont nous rembourser. Et ce n'est jamais fait." Romain, comme tant d'autres, a fini par résilier son contrat et n'a jamais revu la couleur de son argent.

Romain Debarge, victime de prélèvements bancaires de la SFAM dans l'Hérault. © Radio France - Morgane Guiomard

Peu de recours possibles

L'exemple de Romain est significatif parce que des milliers d'euros lui ont été retirés. Mais ce n'est pas un cas unique dans le département de l'Hérault et en France.

Régis, 54 ans, habitant de Mèze s'est aussi fait avoir. Il achète un téléphone pendant l'été 2021. Et en décembre, une amie le prévient qu'elle a été victime des prélèvements de la SFAM.

De suite il regarde sur ses comptes et sans surprise : "J'ai été prélevé de deux fois 50 € et une fois 60. Je les ai appelés en janvier 2022 et ils me disent qu'ils vont me rembourser sous trois mois. Sauf que je n'ai toujours rien reçu un an après."

Malgré les relances de Régis : "Je dois être à une trentaine d'appels, une dizaine de mails, deux recommandés. Et maintenant je suis passé par le service juridique de mon assurance qui me dit qu'il a envoyé un courrier mais que pour l'instant, il n'y a pas de réponse."

Pareil pour la montpelliéraine Cécile. Elle se considère comme chanceuse car elle n'a perdu "que 39 euros." Elle a avancé les frais d'une réparation du téléphone de son fils et n'a jamais reçu de remboursement. Elle vérifie ses comptes en ligne chaque jour donc elle n'a pas subi de prélèvement sans s'en rendre compte. Mais la femme de 56 ans se bat "par principe" et parce qu'elle ne supporte pas l'injustice.

Une entreprise déjà condamnée

Ce genre de témoignages, il en existe des centaines. Beaucoup de témoignages sont publiés sur des groupes Facebook comme Arnaque SFAM.

L'entreprise Indexa, anciennement SFAM, basée à Romans-sur-Isère dans la Drôme, a déjà été condamnée à une amende de 10 millions d'euros en 2019 pour ce type de pratiques trompeuses. Elle va être poursuivie en correctionnelle . On n’a pas encore la date du procès.

Il est encore temps pour les victimes de se constituer partie civile , uniquement pour les arnaques survenues entre le 1er mars 2014 et le 31 juillet 2020.