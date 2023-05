Des clients de SFR et Bouygues privés de réseau à Vesoul à cause d'un incident technique

Les clients de SFR et Bouygues à Vesoul n'ont plus de réseau depuis ce mercredi midi à cause d'un incident technique.

Aucun appel n'est possible depuis ce mercredi midi si vous êtes à Vesoul. Les clients SFR et Bouygues n'ont plus accès au réseau à cause d'un incident technique, indique la préfecture dans un communiqué. Cet incident "affecte le réseau de ces deux opérateurs".

Les Vésuliens concernés par cette panne et qui doivent contacter les urgences, les pompiers, la police ou le SAMU sont invités à appeler le 112. Mais le préfet appelle à ne pas "surcharger ces lignes inutilement".