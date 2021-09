Des clous plantés sur les sentiers de randonnées et de VTT en Haute-Savoie

Des clous plantés sur les sentiers de randonnées et de VTT à Villaz en Haute-Savoie.

Le message s’affiche à la une du site internet de la mairie de Villaz : "attention, la présence de clous pouvant blesser nous a été signalée sur certains chemins (…) dont ceux donnant accès au chalet Chappuis." Ces clous sont plantés sur des souches ou des racines d’arbre traversant les sentiers. "Ils dépassent de trois bons centimètres", explique Christian Martinod. "Cela peut être dangereux" en cas de chute pour les randonneurs ou les vététistes poursuit le maire de Villaz.

Contre les vététistes ?

Qui se cache derrière cette action ? "Probablement des personnes agacées pas la surfréquentation des vététistes ou des promeneurs sur les sentiers", estime l’édile de la commune haut-savoyarde. "On peut être défavorables aux trailers et contre les VTT, _en aucun cas cela peut expliquer un tel comportement_", s’offusque Christian Martinod. La mairie de Villaz va porter plainte. "Enfin, soupire un trailer. Nous l'avons alerté du problème depuis plus de trois semaines." Il y a une quinzaine de jours, En août, un autre trailer avait été légèrement blessé au pied.