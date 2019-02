Des cœurs à prendre à la SPA du Loiret pour la Saint Valentin

Chilleurs-aux-Bois, France

"N'attendez pas l'amour, adoptez-le" ! Le slogan se veut glamour et convaincant, pour attirer des familles d'adoption dans les 62 refuges de la SPA en France. Dans le Loiret, celui de Chilleurs aux Bois ouvre donc ses portes tout ce week-end, samedi et dimanche, pour présenter les chiens et les chats qui n'attendent que leur maître. Parmi eux Chouraveur, un petit chien noir et blanc qu'Angélique Maite présente comme son "chouchou". "Chouraveur est sourd, on a tous nos petites imperfections. Mais ça n'est pas très contraignant pour un maître, il faut juste faire un peu plus attention".

Chouraveur, le "chouchou" d'Angélique Maite © Radio France - Anne Oger

Chiens seniors ou chiens sportifs

Angélique Maite est l'un des agents animaliers du refuge de Chilleurs aux Bois. Elle veut mettre l'accent sur quelques catégories de chiens qui sont plus difficiles à adopter, mais qui méritent notre attention : "il y a les seniors, qui ont encore de belles années à partager, ils cherchent juste un petit panier retraite. Les sportifs, aussi, qui eux ont besoin de longues promenades. Lyonne par exemple, est heureuse quand une sortie fait plus d'une heure. Elle, il lui faut un maitre plutôt sportif, sinon elle va s'ennuyer".

Lyonne la grande sportive - Sophie Feninger

Tout ce week-end, agents et bénévoles présenteront les animaux à adopter, en dehors des cages du chenil car parfois l'attitude des chiens derrière les grilles ne donne pas une idée réaliste de leur vraie personnalité. Comme Pinocchio, par exemple, un chien de sept ans au pelage d'un brun original. "Il aboie beaucoup, parce qu'il est là depuis longtemps et il cherche à attirer notre attention, il peut apparaître agressif, alors qu'en fait il adore les caresses, il est très calme. On va donc le sortir, ce week-end, pour que les visiteurs le voit comme il est vraiment" explique Sophie Feninger, l'une des bénévoles.

Attention, un chien ça n'est pas un cadeau de Saint Valentin !

Un week-end pour la Saint-Valentin, mais attention il ne s'agit pas ici de trouver une simple idée cadeau pour son amoureux. "Les gens pensent bien faire en offrant un chien, mais parfois ça ne correspond pas, ou ça n'est pas le bon moment. Nous, chaque fois qu'on nous dit "je veux offrir un chien à mon père ou à mon amoureux, on demande à voir la personne, car un animal ça n'est pas une surprise, il faut vraiment le choisir" prévient Angélique Maite.

Le refuge SPA du Loiret à Chilleurs aux Bois est ouvert samedi 9 et dimanche 10 février, de 10h à 18h. Des animations seront proposées tout au long du week-end.