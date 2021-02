Des coiffeurs de Haute-Vienne offrent des coupes de cheveux aux étudiants

Les coiffeurs ont du cœur et ils l'ont prouvé ce lundi en Haute-Vienne, avec une opération de solidarité destinée aux étudiants de Limoges. Durant tout l'après-midi, 72 jeunes ont défilé sous les ciseaux de 10 coiffeurs venus de tout le département pour leur offrir des coupes de cheveux gratuites. Un geste bénévole réalisé à l'initiative de Christelle Andrieux, qui tient un salon à Aixe-sur-Vienne et voulait chouchouter les étudiants très durement éprouvés par la crise sanitaire, aussi bien financièrement que sur le plan moral.

"Dans nos salons on a l'habitude d'écouter, de comprendre et de répondre aux attentes de nos clientes" explique Christelle Andrieux, qui a décidé d'appliquer ce même principe dans sa vie personnelle. Elle-même mère d'un étudiant, elle a très vite compris le désarroi de ces jeunes et s'est donnée pour mission de leur redonner un peu de peps. Elle a reçu le soutien de plusieurs de ses collègues, de l'UNEC Limousin, l'Union Nationale des Entreprises de Coiffure, ainsi que de l'Université de Limoges et du CFA Pôle Coiffure de Limoges, qui a mis ses locaux à disposition.

Des étudiants qui retrouvent le sourire

La tête penchée au-dessus du bac de shampoing, les étudiants peinent à se rappeler à quand remonte leur dernier rendez-vous chez le coiffeur. C'est souvent plus d'un an et pour une question de moyens, comme pour Mélodie May. "On essaye de faire des économies pour la nourriture et c'est vraiment agréable de relâcher un peu la pression, de se faire pomponner !" La jeune fille ressort radieuse et assure que ce moment lui permet de se sentir mieux dans sa peau.

La longueur des cheveux montre que certains étudiants n'ont pas fréquenté de salon de coiffure depuis un bon moment. © Radio France - Nathalie Col

Comme elle, les filles et garçons présents avouent qu'ils avaient renoncé à s'occuper d'eux même, car de toute façon, ils ne sortent quasiment plus. D'ailleurs pour Fanny, cette petite coupe a aussi permis de retrouver un semblant de vie sociale. "On a nos cours à distance et ça fait du bien de sortir un petit peu, rencontrer du monde et s'évader un petit peu."

"Pouvoir aider à notre petit niveau, c'est bien !"

Face à ces visages épanouis, Rachel, coiffeuse à domicile, rayonne elle aussi. Elle est ravie de pouvoir offrir ce moment qui s'apparente à un véritable luxe pour certains étudiants. "La situation actuelle est déjà très compliquée pour nous adultes, donc je me dis que pour eux c'est encore pire. Pouvoir aider à notre petit niveau c'est bien !" Surtout qu'elle les voit repartir avec le sourire. Et aussi avec des coiffures réussies, un vrai plus pour tous ceux qui avaient tenté de se couper eux même les cheveux et ont juré de ne jamais recommencer...

L'opération de coupe de cheveux gratuite sera reconduite le 22 mars pour les étudiants de Limoges. En Corrèze, deux salons de coiffure de Brive font aussi un geste pour les jeunes, en proposant des coupes à un euro pour les étudiants boursiers.