Des collégiens amiénois en maraude auprès des sans abris

Amiens, France

"Bonjour, voulez vous du café ?" Dans les rues du centre-ville d'Amiens, une partie de la classe de quatrième d'Isabelle Darras, professeur de musique au collège Sainte-Clotilde participe à une maraude et part à la rencontre des sans domicile fixe. Ils ont amené chacun de la nourriture, des boissons chaudes. "J'ai des cookies maison", répète Chloé, 14 ans.

Comme un cercle qui réchaufferait un peu l'atmosphère les élèves entourent Loïc, un sans domicile fixe installé rue des Trois Cailloux après une nuit dans un parking et un peu étonné de voir des ado en maraude. "Ça donne de l'espoir, quand tu vois le nombre d'adultes qui passent à côté de toi en t'ignorant et les mômes qui sont débordants d'énergie et contents d'offrir quelque chose, c'est émouvant. Ça fait chaud au cœur", raconte Loïc en buvant son café chaud.

Sensibiliser les adolescents

C'est la quatrième année qu'Isabelle Darras emmène des élèves en maraude. "Je sens que dans ce rôle, il n'y a pas que le scolaire il y a aussi l'humain", explique t-elle. Et de préciser qu'elle "ne peut pas rester indifférente à ce qui se passe dans le monde et ne pas sensibiliser les enfants à cet état de fait". L'enseignante se sert de ce que les enfants ont vu pour en discuter ensuite en classe et pour que les collégiens "n'oublient pas de regarder les sans abris, de leur dire bonjour".

Au cours de cette maraude, menée à quatorze, les adolescents ont croisé une petite dizaine de SDF et partagé quelques moments avec eux. "On a aussi discuté", raconte Vanille. Maguette a été marquée par ces échanges. "Moi j'ai trouvé ça émouvant parce qu'on voit que la vie n'est pas rose pour tout le monde. On a vu un monsieur qui avait été agressé et qui a peur, il a un couteau maintenant".