Nice, France

Une journée c'est court mais c'est aussi précieux pour ces collégiens de Roquebilière qui sont en 3ème, section sport et montagne. Pendant une matinée, ils vont aborder la question des risques en montagne puis l'après-midi, manipuler ARVA, sonde et pelle à neige. Ils sont encadrés par des professionnels des secours en montagne et peuvent alors, un jour peut-être avoir besoin de ce qu'ils ont appris. Reportage auprès d'eux.