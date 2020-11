A ECOUTER - Des collégiens cherbourgeois récitent des poèmes pour les personnes isolées

Le projet fait tâche d'huile : de quatre à cinq collégiens au départ, désormais, c'est tout l'établissement qui let la main à la pâte. Et même les écoles du secteur veulent y participer.

"Un éclair... puis la nuit ! Fugitive beauté / Dont le regard m'a fait soudainement renaître / Ne te verrai-je plus que dans l'éternité ?". Les vers d'"A une passante" de Charles Baudelaire résonne d'une voix adolescente dans la bibliothèque du collège des Provinces, à Cherbourg-en-Cotentin. Avec le deuxième confinement, les élèves ont décidé de reprendre leur projet né en mars dernier : enregistrer des poèmes pour les envoyer à des personnes isolées, comme des résidents d'Ehpad.

"Toi", d'Esther Granek, par Gabriel Copier

Donner du réconfort

Un projet de classe né d'un constat : "après 13 mars, avec la mise en place de l'école à distance, on voyait que les élèves faisaient leur travail, mais _le moral était un peu en berne_. ça leur manquait de ne pas être ensemble. Ils se voyaient en visio, mais pas en physique", résume Hélène Dargagnon, professeur de français au collège des Provinces. L'idée est lancée de réciter des poèmes pour les personnes isolées. Les élèves enregistrent le texte de leur choix.

Si ça permet de rendre le sourire à des gens qui ne l'ont pas forcément, c'est toujours ça de gagné - Noah, 14 ans

Au départ, quatre à cinq élèves participent. "On pensait aux personnes âgées dans les Ehpad, à des gens qui ont besoin de réconfort", explique Noah, 14 ans, actuellement en troisième. "On faisait plaisir aux personnes âgées, mais aussi à nous : avec le confinement, ce n'est pas simple de travailler à plusieurs. Mais c'était bien d'être ensemble, même virtuellement", note Gabriel. "ça nous permet de voyager, et de faire voyager, dans cette période difficile", confie Mathilde. "Le projet nous a permis de nous _améliorer à l'oral_, de nous ouvrir aux autres, de partager et communiquer des émotions", ajoute Ysmérie.

"Couvre feu" de Paul Eluard, par Ysmérie Copier

Deuxième confinement, deuxième étape

Petit à petit, d'autres élèves se greffent au projet. Même l'équipe d'encadrement du collège s'y met. Au total, une vingtaine de poèmes sont envoyés aux Ehpad et maisons de retraite de Cherbourg-en-Cotentin. Avec le deuxième confinement, qui intervient cette fois à l'automne, le collège a décidé de continuer ce projet pour mettre un peu de couleur dans la morosité ambiante.

C'est aussi un moyen de développer l'empathie. Les adolescents, on dit toujours qu'ils ne pensent qu'à eux. Et je voudrais prouver que non, ce n'est pas le cas : si on leur laisse la parole, ils ne pensent pas qu'à eux, mais surtout aux autres - Hélène Dargagnon, professeur de français

"L'agouti effrayé" de Pierre Apollinaire, par Mathilde Copier

Le projet de lecture des poèmes va être décliné pour tous les niveaux du collège, de la sixième à la troisième, avec à chaque fois une thématique. Des classes entières vont s'enregistrer. Et ce projet va même au-delà des murs de l'établissement car les écoles maternelles et élémentaires du réseau Rep+ (réseau d'éducation prioritaire) veulent également y participer. D'ailleurs certains enfants de grande section ont déjà enregistrer des petits poèmes.

"Des pas dans le couloir", de Corinne Albaut, par Gratias Copier

"La pluie" de Sophie Arnould, par Lily Copier

"La pluie", de Sophie Arnould, par Sofiane Copier

"Le chat et le soleil" de Maurice Carême, par Elsa Copier