Des collégiens de Châteauroux questionnent l'égalité femmes-hommes dans un clip sur le maquillage

Comme chaque année, la journée internationale des droits des femmes est célébrée le 8 mars. À cette occasion, les ambassadeurs pour l'égalité se mobilisent dans l'Indre. À travers le département, ces jeunes collégiens et lycéens sont chargés de promouvoir l'égalité des sexes dans leur établissement.

Au collège des Capucins à Châteauroux, les élèves ont eu l'idée de tourner un clip pour dénoncer les injonctions du maquillage. Pourquoi les femmes sont-elles obligées de se maquiller ? Pourquoi les hommes n'en ont pas le droit ? Dans cette vidéo, certains élèves, filles comme garçons, dansent en robe de soirée, d'autres sont maquillés. Ils veulent bousculer les idées reçues sur le maquillage.

"La société doit avancer"

Un peu de mascara, du fard à paupières bleu et quelques paillettes sur les yeux, Yannick tenait absolument à se maquiller pour le clip. "Je voulais prouver à tout le monde que le maquillage n'était pas réservé qu'aux femmes, explique le collégien. Avant les hommes se maquillaient, je ne vois pas pourquoi ce serait interdit aujourd'hui".

Yannick a mis du fard à paupières pour montrer que le maquillage n'est pas qu'une affaire de femmes © Radio France - Justine Claux

Ils n'ont que 13-14 ans mais tous ces élèves ont déjà entendu des tonnes de clichés sur le maquillage. "On dit souvent des filles qu'elles ne sont pas belles si elles ne sont pas maquillées, et on pense des garçons qui se maquillent qu'ils sont homosexuels, qu'ils ne sont pas virils", raconte Louane, une élève de troisième.

Les filles veulent avoir le choix de se maquiller ou non © Radio France - Justine Claux

Tous ces préjugés, les élèves du collège des Capucins en ont assez. Ils souhaitent que chacun puisse faire ce qu'il veut de son corps. "La société doit avancer, nos choix ne regardent personne, s'énerve Alice, une collégienne. Si on veut se maquiller, on le fait, si on n'en a pas envie, on ne le fait pas".

"Gardez vos avis pour vous, on n'en veut pas", lance Alice, une collégienne © Radio France - Justine Claux

D'où l'idée de ce clip, les jeunes veulent faire bouger les mentalités. Pour y arriver, ils misent sur l'éducation. "C'est très important qu'on apprenne aux enfants ce qu'est le sexisme, pourquoi ce n'est pas bien, insiste Anne-Edith, en troisième. On doit leur faire comprendre qu'on est tous sur le même pied d'égalité".

Les ambassadeurs pour l'égalité ne comptent pas s'arrêter au clip. Ils prévoient également d'organiser une journée avec un code vestimentaire au collège : les filles en bleu et les garçons en rose.

Le thème du maquillage est parti d'un cours d'histoire

L'idée de réaliser un clip sur le thème du maquillage est parti d'un cours d'histoire. "Les élèves ont étudié l'histoire du maquillage et ont appris qu'à une époque, les hommes se maquillaient bien plus que les femmes, ils étaient choqués", se souvient Malika Conan, professeur de français et référente égalité au collège des Capucins.

Les élèves se sont ensuite interrogés sur la disparition du maquillage chez les hommes. "Ils se sont demandés pourquoi la tendance s'était inversée, ils ont notamment vu le poids de la religion, poursuit-elle. Les élèves ont commencé à se questionner et à débattre autour du thème du maquillage, c'est de là qu'est venue l'idée du clip".