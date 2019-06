Des collégiens de Flixecourt vont chanter au stade de France !

La classe Orchestre du collège Manessier de Flixecourt s'offre le stade de France ! Les vingt-huit élèves des ateliers orchestre et chorale de l'établissement ont été retenus pour chanter ce samedi 15 juin lors de la finale du Top 14 de Rugby à Paris.

Amiens, France

Les vingt-huit élèves de la chorale et de l'atelier orchestre ont encore du mal à réaliser. "Il y a eu des larmes quand on leur a dit" s'amuse encore leur professeur de musique, Maxime Tuncq. Ce samedi 15 juin à 20h45, ils interpréteront la Marseillaise au stade de France, en ouverture de la finale du Top 14 de Rugby. Mais le comble du bonheur pour ces collégiens, ce sera l'après-match Toulouse/Clermont-Ferrand. Là, ils chanteront avec le duo toulousain Bigflo et Oli leur titre "Dommage"

C'est pas tous les jours qu'on va faire un concert au stade de France

Les élèves préparent ce concert depuis deux semaines seulement © Radio France - Elodie Touchais

Concentration maximum pendant les répétitions. Le stress monte aussi pour ces élèves de 6ème, 5ème et 4ème qui ont appris leur participation au concert il y a deux semaines. "Ça va, c'est une chanson qu'on connait bien" admet Nino mais ce qui est compliqué reconnait sa voisine, c'est bien de chanter à l'unisson "tout le monde en même temps" et "pas que quelqu'un chante deux minutes après les autres".

La première fois qu'on va au stade de France, c'est pour chanter. Incroyable!

Pour tous les élèves et même pour leur professeur, "le stade de France sera une grande première !" précise Maxime Tuncq qui redoute le manque de concentration de ses élèves quand ils vont chanter avec les frères toulousains ! Mais "c'est incroyable" répète l'enseignant lui aussi estomaqué par l'aventure qui les attend !

Les élèves interprèteront l'hymne national à 20h45 et après le match, chanteront avec Bigflo et Oli © Radio France - Elodie Touchais

80 000 spectateurs au stade de France !

Difficile encore pour eux de réaliser ce qui les attend ce samedi sur la pelouse du stade de France face à 80 000 spectateurs. Dorian est sur un petit nuage, pour ce collégien c'est un rêve qui se réalise. Mais il a déjà prévenu son prof : " je vais peut-être m'évanouir !"