Des collégiens de Melisey en Haute-Saône rencontrent des migrants

Mélisey, France

Durant l'année scolaire, une rencontre entre des collégiens de classe de 4 ème et des migrants en attente de régularisation a été organisée au collège des Mille Etangs de Melisey en Haute-Saône.

L'idée de départ c'est une volonté de certains migrants de faire savoir aux Français qui les entourent quel parcours et quelles motivations les ont poussé à traverser la Méditerranée pour aboutir en Franche-Comté. Durant les longs mois d'attente d'une décision de l'OFPRA pour savoir si leur demande de régularisation est acceptée, les migrants sont désoeuvrés, ils n'ont pas le droit de travailler, ils passent donc leur journée à attendre, ils en souffrent.

Léo et Paul accompagnés de Hamidou discutent devant des mandalas réalisés avec l'artiste Tass. © Radio France - Jean-François Fernandez

D'un autre coté il y a le programme des élèves de 4 ème qui prévoit d'aborder le phénomène des migrants en cours.

Cette rencontre a changé ma vision envers les migrants" , Paul, 13 ans.

Christophe Grandgirard, le principal du collège a donc eu l'idée d'organiser une rencontre entre les élèves et des migrants. Par petits groupes, des migrants on rencontré des élèves, ils ont mis le doigt sur une carte pour montrer l'endroit d'où ils sont partis, leur traversée de la Méditerranée, jusqu'à leur arrivée en Franche-Comté à Lure et Echenoz-la-Méline. Le fait de voir "en vrai" des migrants raconter leur parcours cela vaut tous les meilleurs cours de géographie et d'histoire.

