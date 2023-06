Des collégiens de Witry-lès-Reims sensibilisés au harcèlement et aux réseaux sociaux

Une trentaine d'élèves en 5ème au collège Léonard de Vinci de Witry-lès-Reims ont été sensibilisés au harcèlement et aux réseaux sociaux pendant une heure, ce jeudi 15 juin, en présence du recteur de l'Académie de Reims. Une séance organisée en réponse à la demande du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, Pap Ndiaye, formulée en réaction au suicide de Lindsay , 13 ans, le mois dernier dans le Pas-de-Calais.

Une séance à laquelle ont assisté le président du Département Christian Bruyen et le recteur de l'académie de Reims, Olivier Brandouy.

Cette heure s'est articulée autour d'une écoute de podcasts produits par les services du parquet de Reims. Une fiction basée sur des faits réels : l'histoire d'un collégien harcelé à cause de son poids, au sein de son établissement et sur les réseaux sociaux, et qui tente de suicider.

Écoutez les podcasts produits par le parquet de Reims

Le ministère de l'Éducation nationale a mis en place un numéro vert : le 30.20 pour les situations de harcèlement ; le 30.18 pour les situations de cyberharcèlement.