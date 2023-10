Des collégiens dijonnais préparent un film pour l'entrée au Panthéon du résistant Missak Manouchian

Le 21 février 2024, Missak Manouchian, résistant d'origine arménienne qui s'est illustré pendant la seconde guerre mondiale, entrera au Panthéon , 80 ans après son exécution par les allemands en 1944. Un sujet déjà d'actualité pour une trentaine d'élèves volontaires de 3e au collège Jean-Philippe Rameau, dans le quartier de la Fontaine d'Ouche, à Dijon. Encadrés par une dizaine de professeurs, ils élaborent depuis la rentrée un film sur Missak Manouchian, son histoire, son rôle, sa postérité. Ce documentaire est prévu pour le mois de février.

De l'histoire, mais pas que !

Le projet se veut "pluridisciplinaire", plusieurs matières enseignées au collège sont associées. L'histoire, le français, mais également les arts plastiques, puisque le film comprendra une partie en dessin-animé. Et la musique, avec la reprise par la chorale du collège de la chanson "L'Affiche rouge", texte d'Aragon chanté par Léo Ferré, à propos du "Groupe Manouchian" .

"Aujourd'hui, on est au tout début, et en même temps en plein milieu. Les ateliers ont été lancés autour du 10 septembre, mais on avait déjà constitué les équipes en juin. Beaucoup d'élèves ont travaillé chez eux pendant l'été. On prépare les séquences pour le film, mais tout le travail de réflexion en amont est fait", détaille Marlène Jourda, professeure d'histoire-géographie depuis 2014 au collège Rameau, qui coordonne le projet.

Le projet se monte avec l'aide des étudiants de l'Académie des Arts Appliqués de Dijon, qui vont participer pour la réalisation et le montage.

Avec la participation d'historiens reconnus

Pour l'élaboration du film, les élèves ont interviewé deux historiens, mardi 3 octobre 2023 : Jean Vigreux , professeur d'histoire contemporaine à l'université de Dijon, et Denis Peschanski , directeur de recherche au CNRS, spécialiste de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale.

Le projet est très pertinent, selon Jean Vigreux, parce qu'il permet, entre autres, de "faire comprendre ce qu'est une panthéonisation à des jeunes, et puis faire comprendre ce qu'a été la résistance et la place des étrangers dans la résistance".

"Je suis très impressionné par la qualité du travail qui est fourni", indique de son côté Denis Peschanski. "Ils s'approprient cette histoire et la démarche historienne, alors même que les exigences de cette démarche sont quand même assez fortes, analyse l'historien. Arriver à mobiliser des classes de collège sur une telle approche...chapeau !".