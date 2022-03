Des collégiens drômois ont écrit à Emmanuel Macron, l'Élysée leur répond

Ingrid Vyon, professeure de français au collège Jean Zay à Valence, avait demandé à ses 48 élèves de 3ème d'écrire au Président à la manière de Boris Vian. Bluffée par leur travail, elle avait décidé d'envoyer les courriers à l'Élysée. Les collégiens ont reçu une réponse ce mercredi 23 mars.

Des réactions partagées

"Quand je suis arrivée au collège à 7h45, j'ai ouvert mon casier. J'ai vu une enveloppe avec écrit dessus Présidence de la République", raconte-t-elle. Pourtant, Ingrid Vyon, ne s'y attendait plus : "J'avais dit aux gamins, quand le conflit en Ukraine a commencé, que c'était mort, que l'on n'aurait pas de réponse et que l'Élysée avait d'autres dossiers à traiter".

Finalement, les deux courriers - une à destination de la professeure et l'autre aux élèves - sont arrivés. Ils ne sont pas signés par Emmanuel Macron mais par son directeur de cabinet. "Certains élèves ont été un peu déçus, raconte Ingrid Vyon. D'autres ont trouvé extraordinaire que quelqu'un leur réponde. Un élève a dit qu'il allait encadrer la lettre et la mettre dans sa chambre".

"Le Président de la République a bien reçu vos productions écrites [...]. Monsieur Emmanuel Macron tient à vous en remercier et souligne votre entière implication dans ce projet. Soyez assurés du plein engagement du Chef de l'État et du gouvernement, à œuvrer à la défense des enjeux sociétaux portés par vos travaux : préservation de l'environnement, égalité femmes/hommes, lutte contre les discriminations, etc.", peut-on lire dans la réponse.

Une réponse décortiquée en classe. "Certains y vont presque de la propagande électorale parce qu'il y a des thèmes abordés dans leur lettre, contre le vaccin ou contre le port du masque, dont on ne parle pas du tout dans la réponse. Donc c'est bien, j'ai réussi mon travail. Ils ne sont pas dupes et restent dans l'analyse critique", sourit Ingrid Vyon.

Les courriers des élèves seront affichés au mois de juin à la maison pour tous de Valence. Emmanuel Macron est invité.