Une centaine de jeunes collégiens de troisième, venus d'une vingtaine de collèges REP + de Marseille, passent une semaine à Paris et Strasbourg dans le cadre d'un "Tour de France républicain". L'occasion de découvrir des institutions comme le Sénat, l'Assemblée nationale ou encore le Parlement européen à Strasbourg.

|Écouter le reportage de Sarah Cozzolino : Des collégiens marseillais à l'Élysée

À chaque fois on s'implique, on n'est pas seulement des spectateurs (Shéhérazade)

Le samedi 14 juillet, ils ont déjeuné dans les jardins de l'Elysée, avant une rencontre surprise avec Emmanuel Macron, venu les saluer.

Les conseils de réussite de Emmanuel Macron à Youssef, 15 ans :

Ne pas renoncer à ses idées et ceux à quoi on croit, beaucoup travailler, et réussir à convaincre d'autres gens que c'est possible