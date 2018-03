Trois vidéos ont été récompensées, en préfecture de la Mayenne mercredi. Des clips dans lesquelles les collégiens se sont mis en scène à travers des stéréotypes, des clichés. Ce travail a permis aux élèves de prendre conscience que les inégalités entre les hommes et les femmes sont encore ancrées au quotidien dans notre société.

Pour Inès, en 5e au collège Les Garettes de Vilaine-la-Juhel, la question des salaires entre les hommes et les femmes la préoccupe. D'après l'INSEE en équivalent temps plein, les femmes touchent 18,6% de moins que les hommes en France.

"Je vais bientôt travailler donc j'aimerai bien que l'on gagne pareil si on exerce le même métier" - Inès élève de 5e

Marine perçoit les disparités femme-homme régulièrement dans son quotidien.

"À la maison, maman fait souvent le ménage et papa est souvent sur le canapé. Les filles ne sont pas, entre parenthèse, les esclaves des garçons" - Marine

Moi je fais du foot et ma sœur de la danse. Et elle ne veut pas se mettre aux sports comme moi parce qu'elle me dit que c'est pour les garçons" - Arthur en 5e