Dordogne : des collégiens courent pour financer la voiture de Léa étudiante qui a des prothèses de jambes

C'est tout le canton de Thenon en Dordogne qui se mobilise autour de Léa, enfant du pays et étudiante en droit à l'université de Périgueux. Après les pompiers, les gendarmes, les commerçants, ce sont aujourd'hui lundi les élèves du collège Suzanne Lacore ( où la jeune fille a été scolarisée) qui ont couru pour contribuer au financement d'une voiture adaptée pour Léa. La jeune fille atteinte d'une méningite foudroyante quand elle était bébé, a des prothèses à la place des jambes. Léa veut devenir éducatrice spécialisée et elle a absolument besoin d'une voiture adaptée pour être indépendante de ses parents. Ce type de véhicule coûte aux environs de 15 000 euros.

Les collégiens de Thenon ont participé au challenge avec leurs professeurs - Frédéric Lacoste

Les collégiens de Thenon ont récolté 500 euros

Les collégiens de Thenon ont participé au challenge sur Facebook "je prête mes jambes pour Léa". Chaque kilomètre parcouru rapporte un euro. Vous pouvez, comme ces adolescents, participer à une véritable course ou tout simplement, aller sur la page Facebook de l'opération ou sur le site lesportif.com et vous engagez à faire un don. Ce lundi, les collégiens qui ont couru, ont récolté plus de 500 euros. Si vous voulez aider Léa, vous avez encore une semaine pour faire preuve de solidarité, le challenge se termine le 15 mars.

