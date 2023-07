Des collocations intergénérationnelles voient le jour à Montpellier

Mélodie Martinez d'ACM Habitat, Mahmoud, Jamila Baron d'Infos Jeunes Occitanie et Augusta, sont à l'origine ou bénéficient du dispositif "1, 2 et toit".

Rompre la solitude des personnes âgées et favoriser l'accès au logement des étudiants. C'est l'intérêt de la collocation intergénérationnelle. L'association Info Jeunes Occitanie et le bailleur social ACM HABITAT, lance "1, 2 et Toit " à Montpellier. Un dispositif qui propose aux jeunes de moins de 30 ans de se loger chez des personnes âgées.

ⓘ Publicité

Une solution gagnant - gagnant

Ce dispositif part de deux constats. Premièrement, en France, en 2021, plus de 530 000 personnes de plus 60 ans sont en situation dite de mort sociale selon l'association les petits frères des pauvres . C’est-à-dire, que ces derniers sont sans contacts avec leur cercle familial, amical ou leur voisinage. "Nous voulons renforcer le lien social des personnes de plus de 60 ans, car nous nous sommes rendu compte que nous avions beaucoup de seniors qui étaient seuls dans des grands logements parce que les enfants étaient partis. Nous sommes soucieux de leur apporter un dispositif qui leur permettre de lutter contre cette solitude et cet isolement" relate Mélodie Martinez, cheffe du projet 1,2 et Toit pour ACM Habitat.

Ainsi, ces collocations permettent aux logeurs d'être accompagnés au quotidien. Pour, les jeunes comme les étudiants, ce projet de cohabitation solidaire permet de réduire drastiquement les coûts de la location, moins de 200€ par mois. Alors que le logement représente plus 60 % de leur budget rappel un rapport de la commission des affaires économiques.

loading

Une solution gagnant-gagnant, mais il y a forcément des contraintes. "J'accompagne le jeune chez le senior où il y a une présentation de ce qui est attendu de lui. C'est-à-dire, de la solidarité et de l'entraide comme s'ils étaient chez leurs grands-parents. Un jeune par exemple, s'il rentre à 22 h ou à 23 h, il ne va pas pouvoir cuisiner ou faire du bruit parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi" explique Jamila Baron, coordinatrice Info jeunes Occitanie.

"C'est comme une relation père-fils"

Des règles de vie basique et à la fin il s'agit d'une solution gagnant-gagnant qui permet de créer des moments de convivialité entre deux générations. Comme pour Jean Thai Van, 68 ans et Mahmoud Almasri, 26 ans. Ils vivent ensemble depuis bientôt un an. Ils sont un des six binômes tests constitués par l'association et le bailleur social. "Auparavant, j'étais assez individualiste. Sauf que quand j'ai arrêté de travailler, ça m'a coupé mes liens sociaux et une forme d'isolement a commencé. En plus, mon fils est parti en études à Paris. Donc, je me suis retrouvé seul. Alors, j'ai voulu retrouver ce lien avec une personne plus jeune" dépeint Jean, ancien restaurateur. Une collocation qui fonctionne bien "même si on se prend la tête comme un couple" s'en amuse le retraité d'origine vietnamienne.

loading

Du côté de Mahmoud, si l'aspect financier est forcément intéressant, ce n'est pas la seule raison de ce choix de collocation. "J'ai toujours aimé d'être entouré de personnes plus âgées, ils m'apportent leur sagesse" raconte l'étudiant Montpelliérain. "Aussi quand je sors, je lui propose de venir avec moi. On peut aller à la plage, on peut aller laver notre linge, on peut sortir boire un verre, discuter de boulot, de vie et de tout ensemble. C'est un peu comme une relation père/fils" s'en émeut le jeune libanais.

"C'est vrai qu'on a nos petits rituels, le soir on prend un rail devant Netflix, rigole Jean Thai Van . Pour de vrai, le soir on se raconte nos journées. Cette collocation m'incite même à aller davantage dehors et d'être plus dans l'échange que je ne l'étais auparavant avec les gens" ajoute-t-il. Des échanges caractérisés par la nouvelle passion de Mahmoud. "J'ai commencé le stand up, il m'a aidé à répéter car il est grave drôle. Il m'a aussi aidé pour mon français et il est même venu me voir" dit-il un sourire au coin de la bouche.

loading

Un modèle qui tend à s'étendre

Un début plus que positif qui ravit Elodie Martinez : "Nous sommes au stade de l'expérimentation sur trois ans, où nous nous sommes s'est fixé l'objectif de créer dix binômes par an, donc on espère les atteindre et aller au-delà. Notre but ultime serait d'aller jusqu'à 50 binômes par an. Pour l'instant, tout va bien, alors nous espérons que ça prospère".

D'ici 2026/2027 l'association et le bailleur social espèrent créer entre 300 et 400 collocations de ce type sur Montpellier.