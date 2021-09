Lutte contre l'isolement : des colocations pour personnes âgées ouvrent en Dordogne

Deux projets innovants de colocations pour personnes âgées vont voir le jour d'ici la fin de l'année à Saint Aulaye-Puymangou et à Rouffignac-Saint-Cernin. L'investisseur Ages et vie, en partenariat avec les maires, propose aux personnes isolées ou dépendantes de retrouver une vie en collectivité.

Un studio chacun et une salle à manger pour tout le monde. C'est ce qui sera prochainement proposé aux personnes âgées et dépendantes de Saint Aulaye-Puymangou et Rouffignac-Saint-Cernin. Des bâtiments de 380 m² vont être construits d'ici la fin de l'année pour l'ouverture de colocations revisitées. Un moyen de rompre la solitude. Les locataires vivront dans un studio meublé de 30m², et pourront partager entre eux les espaces de vie commune : un salon, une salle à manger, une cuisine. Des auxiliaires de vie seront embauchées pour s'occuper des repas, du ménage du linge ou encore des animations. Pour les personnes les plus dépendantes, ces professionnels pourront également les accompagner pour la toilette ou les déplacements. Ils seront présents 24h/24.

Une transition entre la vie à domicile et la maison de retraite

"Nous apportons une solution aux personnes isolées et dépendantes, explique Julien Comparet, chargé de communication chez Ages et vie, l'investisseur à l'origine du projet. En moyenne, nos locataires ont 88 ans, ce sont souvent des femmes veuves. Nous sommes une transition entre la vie à domicile et la maison de retraite." Les locataires paieront un reste à charge de 1 600 euros par mois. La priorité est donnée aux habitants des communes concernées.

Une dizaine de projets en cours en Dordogne

A Rouffignac-Saint-Cernin, le maire Raymond Marty a déjà reçu plusieurs appels d'habitants intéressés. "Ce sont des personnes qui se sentent seules, isolées mais qui ne veulent pas aller en Ehpad." précise-t-il. Une journée portes ouvertes sera organisée mi-décembre sur place. En Dordogne, une dizaine de projets de colocation Ages et vie sont en cours.

Si vous souhaitez postuler en tant qu'auxiliaires de vie : recrutement@agesetvie.com. Pour toute demande de renseignements 0 801 07 08 09 et contac@agesetvie.com.