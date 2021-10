Des commerçants auxerrois se plaignent de la multiplication des travaux

Les travaux qui se multiplient à Auxerre depuis plusieurs semaines ne font pas les affaires des commerçants. Depuis plus d'une semaine par exemple, les automobilistes ne peuvent plus accéder à la rue de Paris par le rond point et doivent faire un gros détour. La communauté de l'auxerrois réalise des travaux pour renouveler le réseau d'assainissement et d'eau potable. Ces travaux doivent durer encore 8 semaines.

60% de chiffre d'affaire en moins

Patrick Lasne, le responsable du bar tabac presse de la rue de Paris se désole : "Il faut passer par les quais, remonter par le centre-ville, reprendre la rue Saint Germain. C'est un accès fou. Et regardez par vous-même, il n'y a pas une voiture qui circule !", déplore le commerçant.

Travaux rue de Paris - le reportage de Damien Robine Copier

Selon ce patron, les clients qui passaient par là pour acheter leur paquet de cigarette ou le journal et prendre un petit café vont ailleurs durant les travaux. Et ça a des conséquences : une baisse de chiffre d'affaire de 60% affirme Patrick Lasne.

Indemnisations rares

Avec d'autres commerçants , qui se plaignent comme lui d'un manque à gagner important, il envisage de demander une indemnisation. Pour le faire, les commerçants peuvent déposer une demande écrite auprès du maire d'Auxerre, également président de la communauté d'agglomération de l'auxerrois à l'origine de ces travaux.

Mais c'est loin d'être gagné. Récemment, un commerçant auxerrois de la rue du 24 août, qui avait subi deux semaines de travaux et de perturbations de circulation, a vu sa demande d'indemnisation rejetée. La dernière fois que des commerçants ont été indemnisés, c'était à l'occasion des travaux sur les quais de l'Yonne, terminés en 2013. Le chantier avait duré près de deux ans.