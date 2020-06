Des commerçants du marché central de Metz refusent de déballer pour protester contre les nouveaux emplacements

Les commerçants non-sédentaires du marché central de Metz sont en colère. Le marché alimentaire est rouvert depuis plusieurs semaines, mais hier, ce devait être le retour des marchands de vêtements et les bazars, pour la première fois depuis trois mois. Ils ont pourtant refusé de déballer à l'installation du marché, avant de repartir avec leurs camionnettes en fin de matinée.

"Ils refusent qu'on s'installe à notre place"

Ils protestent contre la décision de la mairie de ne plus les installer à leurs places habituelles sur la place Jean-Paul II devant le marché couvert : "Pour respecter le protocole du gouvernement", explique l'adjointe en charge des marchés Patricia Sallusti, "on est obligés de faire une 'fan-zone' et on a privilégié l'organisation du marché couvert telle qu'on l'a fait pendant le confinement, en ayant les files d'attente à l'extérieur", à la place où sont traditionnellement les commerçants non-sédentaires.

A la place, ils doivent aller devant la mairie, pour les commerces alimentaires, et place Saint-Etienne, derrière la cathédrale, pour les marchands de produits manufacturés : "Elle est venteuse, cette place, et constamment à l'ombre", grogne Alain Gardelli, un des commerçants. "Ils nous refusent de nous installer à notre place", assure ce vendeur qui tient un bazar sur le marché. "Qui on gène ? Il n'y a personne aux halles couvertes ! Nous, ça fait trois mois qu'on crève de faim, on demande seulement qu'on nous laisse travailler", ajoute-t-il : "Partout, ça se passe bien, tous les marchés nous laissent travailler normalement. Il n'y a qu'ici que ça bloque".

Une réunion prévue avec la mairie

Même les marchands alimentaires, qui ont bien installé leurs stands ce samedi matin devant la mairie, veulent désormais revenir à leurs emplacements traditionnels dans la cour du marché couvert : "On a beaucoup moins de métrage devant la mairie qu'au marché central, les gros primeurs ne peuvent pas mettre toute leur marchandise", estime Yohann Paoletti, vendeur de fruits et légumes : "On a des règles, des règles, des règles. On n'a pas le droit au libre-service, donc on doit engager des gens en plus pour ça, au final on perd de l'argent pour venir travailler".

Le commerçant souligne que les autres marchés, "à Woippy, à Fameck, ont réautorisé le libre-service. Il n'y a qu'à Metz que ça bloque", assure Yohann Paoletti. La mairie a proposé aux commerçants une réunion, la mercredi prochain pour tenter de trouver une solution. "On était pas obligés de faire revenir les non-alimentaire", répond la mairie, "c'est nous qui avons souhaité les faire revenir mais jusqu'à la levée des contraintes nationales, on doit les rassembler place Saint-Etienne".