Des commerces de Limoges deviennent refuges pour les victimes de violences sexistes et sexuelles

Le dispositif Lanterne a été lancé officiellement ce mercredi à Limoges, à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes. Une première en France pour ce dispositif dont le but est de lutter contre les violences conjugales. "Depuis 2020, on a vu une augmentation de 20% des violences faites aux femmes sur Limoges et la Haute-Vienne", explique Angèle animatrice et coordinatrice de l'association des Affolé-e-s de la Frange à l'origine de la mise en place de ce dispositif.

Lanterne permet aux femmes victimes d'agression sexuelle et sexiste de se mettre en sécurité dans un commerce partenaire, identifié par un logo sur sa porte comme le Temple du Jeu, rue Adrien Dubouché, en plein centre-ville. Pour Vincent Le Goff, l'un des gérants, il était naturel de répondre à la sollicitation de l'association : "Plus on en parle auprès de femmes autour de nous, plus on s'aperçoit qu'il y en a plein qui ont été victimes de ça. Donc, avec mon collègue ça nous paraissait naturel de nous impliquer là-dedans."

Le logo "Lanterne" sur la porte d'un des commerces partenaires de la rue Adrien Dubouché à Limoges © Radio France - Valérie Mosnier

Les victimes de violences conjugales ou de harcèlement de rue peuvent venir se réfugier dans ces commerces, "on le voit avec les féminicides, ils touchent tous les âges, donc c'est important de multiplier les endroits pour que chaque personne puisse avoir accès à ce dispositif", rajoute Angèle.

Une formation pour les commerçants

Ils sont pour l'instant deux magasins à être "labellisés" dans la rue Adrien Dubouché. Les gérants ont été formés par l'association Les Affolé-e-s de la Frange. Une formation d'environ 3h pour "surtout avoir les clés pour réconforter ou au moins acquiescer et reconnaître le mal-être d'une personne. Lui dire on est là, on vous croit, on vous entend, vous êtes en sécurité ici et s'il y a besoin de plus l'association est là pour y répondre", raconte Léa Chicouard. Une formation bienvenue reconnaît la gérante de ce magasin de skate, situé lui aussi rue Adrien Dubouché.

"J'aurai au moins deux ou trois petites choses sur lesquelles m'appuyer", rajoute Vincent Le Goff. Mais tout ça reste encore théorique. Dans son magasin il existe "une réserve s'il faut mettre quelqu'un à l'abri, mais on va aussi réfléchir à ce qu'on pourrait faire si le cas se présente. La personne peut dire aidez-moi, elle peut demander une lanterne ou demander Angela (ndlr : nom du dispositif national de lutte contre le harcèlement de rue), nous on va s'assurer que l'agresseur n'est pas dans la rue, s'il est à proximité on essaie d'isoler la personne et on va dans son sens. On essaie de ne rien lui imposer. Ce n'est pas à nous de faire les démarches. On est là pour expliquer les possibilités et lui donner de la documentation avec des numéros utiles."

350 commerces volontaires en attente de formation

Le dispositif Lanterne devrait prendre de l'ampleur dans les prochains mois. 350 commerces ont en attente de formation. Il s'agit de tous types de commerces et des lieux accueillant du public précise Angèle : "Nous allons bientôt former le théâtre de l'Union, on a beaucoup de boulangers et de buralistes, les premiers à s'être portés volontaires, et ensuite on a des commerces un peu atypiques comme la boutique de skate, le magasin de jeu, les tatoueurs. Et ce ne sont pas uniquement des commerçantes, il y a aussi des hommes qui se forment dans ce réseau collectif. Car s'il y en a un qui recueille une victime, il donne l'information aux autres commerçants formés à proximité et qui viendront l'aider."

Si des commerces sont déjà identifiés en zone rurale, ce n'est pas le cas en ville où il est parfois plus difficile de coordonner tous les acteurs. Ainsi, le dispositif Lanterne aura mis 3 ans à prendre forme à Limoges. Mais, ce mercredi, lors de la présentation les représentants de la Ville de Limoges, du Département, de la Région, de la Préfecture et la députée Nupes Manon Meunier ont salué l'initiative.

Aux cotés de l'association Les Affolé-e-s de la Frange, les représentants de la Ville de Limoges, du Département, de la Région, de la Préfecture et Manon Meunier, députées Nupes de Haute-Vienne © Radio France - Valérie Mosnier

Les Affolé-e-s de la Frange possèdent un local situé moulin de la garde, route de condat, à Limoges. Elle est aussi joignable via les réseaux sociaux et au 06.75.99.12.10.