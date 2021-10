Des communes de l'Hérault investissent pour limiter les fuites d'eau potable

La moitié de l'eau potable est perdue entre ce qui est pompé à la source et ce qui sort de nos robinets dans certains secteurs de l'Hérault. La faute, en partie, à des canalisations vieillissantes. "La durée de vie d'un réseau est entre 50 et 70 ans" explique le directeur de la régie des eaux à la communauté de commune de la Vallée de l'Hérault, Jérôme Dubost.

Jérôme Dubost, directeur de la régie des eaux à la communauté de commune de la Vallée de l'Hérault. Copier

"Par contre, il va s'abîmer si on fait rouler des camions, s'il y a des vibrations" ajoute-t-il. Autre explication de l'abîmement des tuyaux : les épisodes de sécheresse que connaît le département. "Les sols se rétractent et se compactent. Ces variations de pression au niveau du sol cassent les canalisations qui n'ont pas été posées dans les règles de l'art."

Les fuites représentent 33 % d'eau perdue dans la Vallée de l'Hérault. Des travaux vont donc être entrepris l'année prochaine pour remplacer 14 kilomètres de réseau de tuyauterie à Aniane, Saint-André de Sangonis, au Pouget et à Puéchabon.

Des travaux qui ont un coût

Le renouvellement du réseau d'eau va coûter un million d'euros par an à la communauté de communes de la Vallée de l'Hérault. Ce sont donc les factures d'eau qui vont augmenter. "Comment on pourrait faire autrement ? Si on veut valider ces programmes de travaux, il faut mettre les budgets en face" justifie Olivier Servel, vice président de la communauté de commune, en charge de l'eau et de l'assainissement. Les habitants des 28 communes de la Vallée de l'Hérault payent actuellement 3,25 euros le mètre cube d'eau et le prix devrait augmenter en 2022.

Olivier Servel, vice président de la communauté de commune de la Vallée de l'Hérault et Jérôme Dubost, directeur du service des eaux. © Radio France - Morgane Guiomard

Cependant, il est nécessaire de remplacer les tuyaux pour arrêter les fuites assure Jérôme Dubost, directeur du service des eaux : "Si on ne fait pas ce travail-là, dans quelques temps, avec les épisodes de sécheresse qu'on vit peut-être qu'on sera obligés de fermer l'eau du robinet pendant quelques jours dans l'année pour pouvoir répondre aux besoins de tout le monde."

Le but des travaux qui débutent l'année prochaine dans la Vallée de l'Hérault est de renouveler 1% du réseau d'eau par an. Copier

Un problème présent dans d'autres communes

Ce problème de fuite d'eau potable n'est pas valable que dans la Vallée de l'Hérault. Le rendement du réseau d'eau potable était à 57 % sur les 16 communes du Clermontais en 2020. Grâce à des travaux de réparation de fuites ou de remplacement de canalisation, il est passé à 65 %. Le prix du mètre cube d'eau potable dans cette communauté de commune est à 2,08 euros mais devrait augmenter aussi pour financer des gros travaux de réhabilitation du réseau d'eau entre 2023 et 2030. Le but est de passer sous la barre des 35 % de perte d'eau potable d'ici cinq ans.