Des compagnons d'Emmaüs de la Mayenne partent aider dans les camps de migrants du Nord de la France

Grande-Synthe, France

Ces compagnons d’Emmaüs quittent la Mayenne pour le Nord de la France. Ces quatre personnes en réinsertion partent aider leurs homologues du département dans les camps de migrants qui attendent là une opportunité de traverser la Manche vers l'Angleterre.

ILLUSTRATION © AFP - PHILIPPE HUGUEN / AFP

Emmaüs 53 et Fanny Pirotais, l'une des responsables de ce déplacement, ont entendu la demande d'aide de l'association là-bas : "en fait la communauté de Grande-Synthe a fait un appel au secours qui nous disait à quel point c'était difficile d'aider les migrants. On y va pour redonner espoir et remotiver les troupes".

Brahim fait partie de la petite délégation mayennaise. Il emmène là-bas des couvertures et des vêtements chauds aux sans-papiers : "on part quatre jours pour tenter de répondre aux besoins des migrants. Et voir aussi qu'il y a plus malheureux que nous. Nous, on n'a pas à se plaindre".

Les Compagnons mayennais d'Emmaüs restent à Grande-Synthe cette semaine avant que d'autres communautés ne prennent le relais.