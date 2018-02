La CGT du Pays de Montbéliard annonce toute une série de rendez-vous pour commémorer les 50 ans des événements du printemps 68 dans les usines Peugeot: la grève, les occupations et les graves affrontements du 11 juin 68. La CGT veut surtout informer les plus jeunes pour que "le combat continue".

Sochaux, France

Le 20 mai 1968 la grève est lancée dans les usines Peugeot du Pays de Montbéliard. Une grève qui fait suite au mouvement étudiant lancé quelques semaines plus tôt et que l'on retrouve dans beaucoup d'usines françaises. Des négociations avec la direction s'engagent, mais elles piétinent, et le 10 juin, une courte majorité d'ouvriers vote la reprise du travail. Le 11 juin, tout le monde est appelé à reprendre le travail, sous la protection des CRS, sauf que les grévistes décident de poursuivre l'occupation. C'est là que les échauffourées commencent. Deux ouvriers trouvent la mort. Pierre Beylot, 24 ans, meurt d'une balle tirée par un CRS. Henri Blanchet chute d'un mur. Il y aura également 150 blessés.

Le drapeau rouge a flotté sur l'usine durant la grève - (archives CGT)

50 ans après, la CGT du Pays de Montbéliard veut commémorer ces événements. La mort des deux ouvriers bien sûr, mais aussi les avancées sociales qui ont découlé de la grève: Jean Cadet avait 32 ans à l'époque, il était l'un des secrétaires CGT qui menaient les négociations avec la direction: "nous avons obtenu 14% d'augmentation des salaires, une généralisation de la quatrième semaine de congés payés, une réduction de 75 minutes du temps de travail et la reconnaissance de l'action syndicale".

Des animations tournées vers la jeunesse

Plusieurs animations vont ainsi être organisées sur le pays de Montbéliard en avril, en mai et en juin, tournées vers la jeune génération: "Cet anniversaire, nous voulons absolument qu'il soit tourné vers la jeunesse" explique Bruno Lemerle, délégué CGT des retraités de PSA Sochaux, "car les jeunes de l'époque avaient les mêmes préoccupations. Ils se demandaient comment vivre avec un petit salaire, si la grève valait vraiment le coup. Le mouvement de 68 montre que, quand on dépasse tout ça, on arrive à construire quelque chose de grand, ces questions là sont complètement d'actualité".

L'affiche des animations prévues au printemps par la CGT - (CGT)

Une exposition itinérante basée sur des photos d'archives

Parmi les événements organisés: un repas dansant à Audincourt le 28 avril, une exposition interactive avec des photos et des vidéos qui se déplacera dans tout le Pays de Montbéliard en mai et en juin (du 11 au 17 mai à l'espace Gandhi à Audincourt, du 22 au 26 mai à la mairie de Sochaux, du 28 mai au 2 juin à l'Arche de Bethoncourt). Il y aura également un livre décliné en feuilleton qui sera distribué dans les usines et puis un concert du groupe HK au Moloco d'Audincourt le 15 juin. Toutes les informations seront données régulièrement sur la page facebook de la CGT retraités.